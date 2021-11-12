تصفيات مونديال 2022: جورجينيو يهدر ركلة جزاء مجددًا ويصعّب تأهل إيطاليا

لاعب وسط ايطاليا جورجينيو لحظة تسديده ركلة جزاء في المباراة ضد سويسرا في الجولة قبل الاخيرة من التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – أهدر جورجينيو ركلة جزاء مجددًا في الدقيقة الاخيرة ليصعب تأهل إيطاليا، بطلة أوروبا، الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد اكتفائها بالتعادل الايجابي 1-1 مع ضيفتها سويسرا على الملعب الاولمبي في روما الجمعة، في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الاوروبية.

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وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مدافع ماينتس الألماني سيلفان ويدمر (11)، وردت إيطاليا عبر مدافع نابولي جوفاني دي لورنتسو (36)، قبل أن يهدر لها الاختصاصي لاعب وسط تشلسي الانكليزي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وفرضت سويسرا التعادل على أبطال أوروبا للمرة الثانية بعدما تعادلا سلبًا في بازل في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة عندما أهدر جورجينيو ركلة جزاء أيضًا.

وبقيت إيطاليا في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق هدفين امام سويسرا وبالتالي تأجل حسم بطاقة المجموعة إلى الجولة الأخيرة الإثنين المقبل عندما تحل ايطاليا ضيفة على ايرلندا الشمالية، وتلعب سويسرا مع ضيفتها بلغاريا.

وباتت ايطاليا مطالبة بالحفاظ على فارق الهدفين أو هدف عن سويسرا في الجولة الاخيرة لان تعادلهما أهدافا يمنح البطاقة الى سويسرا التي هزت الشباك في إيطاليا.

وبدا شبح الفشل في التأهل إلى النهائيات عام 2018 واضحًا على لاعبي ايطاليا حيث عاب مهاجميها التسرع وغياب الفعالية أمام المرمى السويسري، لكن مدربهم روبرتو مانشيني أعرب عن ثقته في قدرة "فريقه في التأهل من المباراة المقبلة. يجب أن نستعيد طاقتنا ونستعد لمواجهة إيرلندا الشمالية التي ستكون صعبة".

وأضاف "أعتقد أن الهدف الذي أحرزه المنتخب السويسري كان رائعًا لكنهم لم يسيطروا على مجريات المباراة، ما كان ينقصنا هو إحراز الاهداف".

وخاضت إيطاليا المباراة في غياب القائد المدافع جورجو كييليني ولاعب الوسط ماركو فيراتي والمهاجم تشيرو إيموبيلي بسبب الإصابة، فدفع مانشيني بالثلاثي فرانشيسكو أتشيربي ومانويل لوكاتيلي وأندريا بيلوتي.

في المقابل، دفع مدرب سويسرا مراد ياكين الذي لم يسلم أيضًا من الغيابات بسبب الإصابة بمهاجم سالزبورغ النمسوي الشاب النيجيري الأصل نوح أوكافور (21 عامًا) في أول مباراة رسمية مع سويسرا بعد أكثر من عامين على مباراته الأولى وتحديدا منذ حزيران/يونيو 2019، عندما لعب بضع دقائق.

ونجحت سويسرا التي أخرجت فرنسا من الدور الثاني لكأس أوروبا الاخيرة، في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لويدمر من خارج المنطقة اثر تمريرة من أوكافور (11).

وأهدر نيكولو باريلا فرصة التعادل عندما تهيأت أمامه كرة على بعد مترين من المرمى السويسري فسددها في جسم الحارس يان سومر وتحولت الى ركنية لم تثمر (22).

وجرب كييزا حظه بتسديدة ذكية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس سومر (24).

وأدرك دي لورنتسو التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها اينسينيي (36).

وتحسن أداء ايطاليا كثيرا في الشوط الثاني وأنقذ سومر مرمى منتخب بلاده من هدف محقق بتصديه لكرة مرتدة من مواطنه مانويل أكانجي بعد تسديدة قوية لاينسينيي من داخل المنطقة (76).

وحصلت ايطاليا على ركلة جزاء اثر عرقلة البديل دومينيكو بيراردي من قبل المدافع اوليسيس غارسيا تم التأكد منها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" فانبرى لها الاختصاصي جورجينيو فوق العارضة (90).

وكاد البديل أندري زيكيري يفعلها ويوجه ضربة قاضية للطليان عندما تهيأت أمامه كرة فشل الحارس جانلويجي دوناروما في تشتيتها لكنه لعبها برعونة فشتتها القائد ليوناردو بونوتشي (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، فازت ايرلندا الشمالية على ضيفتها ليتوانيا بهدف وحيد سجله مدافع نورمبرغ الألماني بيناس ساتكوس (18 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

© 2021 AFP