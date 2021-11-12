جائزة البرازيل الكبرى: إرجاع هاميلتون خمسة مراكز على خط الانطلاق بسبب تغيير المحرك

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خلال المؤتمر الصحافي التقليدي قبل جائزة البرازيل الكبرى، في ساو باولو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ساو باولو (أ ف ب) – أعلن فريق مرسيدس الجمعة أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون سيعاقب بإرجاعه خمسة مراكز على خط انطلاق سباق جائزة البرازيل الكبرى الأحد، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، وذلك بسبب تغيير محرك سيارته متجاوزًا العدد المسموح به في الموسم بحسب القوانين الجاري بها العمل.

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وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائيًا.

ويعاقب السائق في تغييره الرابع للمحرك بإرجاعه عشرة مراكز، وبعدها يعاقب كل تغيير بالإرجاع خمسة مراكز.

وأوضح الفريق أن هذه العقوبة لن تطبق في انطلاق سباق السرعة التأهيلي المقرر السبت على حلبة إنترلاغوس في ساو باولو.

وكان هاميلتون أقر الخميس بأنه قد يضطر إلى تبديل محرك سيارته مرسيدس والحصول بالتالي على عقوبة التراجع خمسة مراكز، ما يشكّل انتكاسة قد تدمر آماله الضئيلة في الاحتفاظ باللقب وتقليص فارق النقاط الـ19 التي تفصل بينه وبين متصدر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

ولم يتمكن "السير" من حسم مصيره مسبقًا على خلفية تأخر وصول حاويات الشحن بعد سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

قال هاميلتون الخميس أمام الصحافيين "لا يمكنني التعليق في الوقت الحالي. لا أعرف، ولا أعتقد أن المحركات وصلت حتّى الآن، ولا هذا الصباح (الخميس)".

وأضاف "على حد علمي، محرك سيارتي على ما يرام، لكنني سأكتشف ذلك لاحقًا، من الواضح... لم نتمكن من عقد اجتماعنا الهندسي بعد".

وتعتبر جائزة البرازيل الكبرى السباق الثالث والأخير هذا الموسم (بعد بريطانيا في تموز/يوليو وإيطاليا في أيلول/سبتمبر) الذي تقام فيه التجارب الحرة بالنظام الجديد مع سباق السرعة "السبرينت" الذي تحدد نتائجه جدول الانطلاق يوم الأحد.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت"، يكتفي السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي تحدد مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" السبت.

ويتنافس السائقون في سباق السبرينت على مسافة 100 كلم على الحلبة لتحديد صاحب أفضل توقيت، وبالتالي المنطلق من المركز الاول. كما يحصل صاحب المركز الاول على 3 نقاط إضافية والثاني على نقطتين والثالث على نقطة واحدة.

© 2021 AFP