جائزة البرازيل الكبرى: هاميلتون ينطلق من المركز الأول في سباق السرعة بانتظار نتيجة تحقيق ضده

ساو باولو (أ ف ب) – سيطر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، على التجارب الحرة لسباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة ليضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق السرعة على حلبة "إنترلاغوس" في ساو باولو.

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وتفوق هاميلتون ثاني الترتيب العام الذي تمت معاقبته بإرجاعه خمسة مراكز على خط انطلاق السباق الاحد بسبب تغيير محرك سيارته، على المتصدر بفارق 19 نقطة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما حل سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا امام سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.

وسيحدد سباق السرعة جدول المنطلقين ليوم الأحد.

وفتح مراقبو السباق تحقيقًا بحق هاميلتون لتحديد ما إذا كانت سيارته تتوافق مع اللوائح. وبشكل أكثر دقة، فإن الـ"دي آر إس" (الرفرف المثبت على الجناح الخلفي لمقعدها المفرد الذي يفتح للحصول على سرعة قصوى) هو موضع تساؤل لأنه كان يفتح أكثر مما تسمح به اللوائح.

وفي حال اعتبر المراقبون أن سيارته لم تكن مطابقة للقوانين، فإن بطل العالم سبع مرات يواجه خطر الإقصاء والبدء من المركز الاخير لسباق السرعة السبت.

وتعتبر جائزة البرازيل الكبرى السباق الثالث والأخير هذا الموسم (بعد بريطانيا في تموز/يوليو وإيطاليا في أيلول/سبتمبر) الذي تقام فيه التجارب الحرة بالنظام الجديد مع سباق السرعة "السبرينت" الذي تحدد نتائجه جدول الانطلاق يوم الأحد.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت"، يكتفي السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي تحدد مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" السبت.

ويتنافس السائقون في سباق السبرينت على مسافة 100 كلم على الحلبة لتحديد صاحب أفضل توقيت، وبالتالي المنطلق من المركز الاول. كما يحصل صاحب المركز الاول على 3 نقاط إضافية والثاني على نقطتين والثالث على نقطة واحدة.

وقال هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والبالغ من العمر 36 عاما: "لقد مر وقت طويل وكأنها المرة الأولى التي أكون فيها الأسرع"، في إشارة الى عدم تحقيقه أسرع لفة منذ سباق جائزة تركيا الكبرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في المقابل علق فيرستابن صاحب الـ24 ربيعا والساعي إلى اللقب العالمي الأول في مسيرته "الأمر الأكثر أهمية هو يوم الأحد" في إشارة الى السباق.

وأضاف "سيكون الطقس مختلفًا تمامًا، سيكون أكثر سخونة، وهذا سيغير خطط الفرق".

وهنا نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:07.934

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:08.372

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:08.469

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:08.483

5. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:08.777

6. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:08.826

7. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:08.960

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:08.980

9. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:09.039

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:09.113

© 2021 AFP