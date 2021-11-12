"دبليو تي ايه" الختامية: بادوسا تجتاز المصنفة أولى سابالينكا بسهولة

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الإسبانية باولا بادوسا بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا في غوادالاخارا

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – سقطت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى أمام الإسبانية باولا بادوسا السابعة بمجموعتين صريحتين 6-4 و6-صفر، الخميس في الجولة الأولى دورة "دبليو تي ايه" الختامية لموسم كرة المضرب المقامة في مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

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وأثبتت بادوسا تطورها بعد احرازها دورة إنديان ويلز الأميركية المرموقة الشهر الماضي، علماً ان اللاعبة استهلت موسمها في المركز السبعين عالمياً.

وبرغم خوضها مباراتين فقط منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، تقدّمت سابالينكا باكراً 4-2. لكن اللاعبة المتوجة بلقبي أبو ظبي ومدريد والتي بلغت دور الأربعة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، فقدت الايقاع أمام الإسبانية التي أحرزت عشرة أشواط متتالية.

وتلتقي بادوسا في المباراة المقبلة ضمن مجموعة "تشيتشين إيتسا" اليونانية ماريا ساكاري التي فازت على بطلة فرنسا المفتوحة سابقاً البولندية إيغا شفيونتيك 6-2 و6-4، فيما تحاول سابالينكا التعويض عندما تواجه شفيونتيك.

وتم تقسيم اللاعبات في الدورة المقامة في غوادالاخارا المكسيكية على ارتفاع 1550 متر فوق سطح البحر، بعد نقلها من مدينة شينجن الصينية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى إلغائها العام الفائت، إلى مجموعتين من أربع لاعبات، بحيث تتأهل بطلة ووصيفة كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وكانت منافسات مجموعة "تيوتيهواكان" انطلقت الأربعاء، بفوز التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة على الإسبانية غاربينيي موغوروسا السادسة والإستونية أنيت كونتافيت الثامنة على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية.

© 2021 AFP