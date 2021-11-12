دوري "أن بي ايه": الفوز السادس تواليا لكليبرز

رونالدو مارتينيس GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

صراع على الكرة بين نجم ميامي هيت كايل لوري (يسار) ولاعب كليبرز ريجي جاكسون. 11 في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 11 تشرين الاول/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا متغلبا على ميامي هيت 112-109 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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ولم يكن فوز كليبرز سهلا لانه تخطى تخلفه بفارق 17 نقطة مبكرا في المباراة ليقلب الامور تدريجيا في صالحه ويخرج فائزا بفارق 3 نقاط ملحقا بمنافسه الهزيمة الثانية في غضون ثلاثة ايام في لوس انجليس بعد خسارة ميامي امام ليكرز ايضا بعد التمديد الثلاثاء.

وتألق في صفوف الفائز بول جورج الذي سجل 27 نقطة في حين اضاف ريجي جاكسون 22 نقطة جميعها في الشوط الثاني.

ضرب ميامي بقوة في الربع الاول الذي تقدم فيه بفارق 17 نقطة بفضل تألق بام اديبايو الذي سجل خلالها 19 نقطة في طريقه الى انهاء المباراة مع 30 نقطة.

بيد ان كليبرز سرعان ما استعان توازنه وقلص الفارق الى نقطتين فقط بنهاية الشوط الاول (56-58).

ونجح كليبرز في الابتعاد بالنتيجة في نهاية الربع الثالث حيث تقدم على منافسه 86-78 ثم وسع الفارق بفارق 11 نقطة لكن انديانا قلص الفارق اواخر المباراة من دون ان ينجح في قلب النتيجة لصالحه.

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر كايل لوري مع 25 نقطة بينها 22 في الشوط الثاني.

وتغلب انديانا بايسرز على يوتا جاز 111-100 في مباراة شهدت عراكا بين لاعب انديانا مايلز تيرنر ونجم الثاني الفرنسي رودي غوبير ما ادى الى طردهما اواخر المباراة. وحاول زميلا غوبير، دونوفان ميتشل وجو انيغلز الدفاع عنه وقام الاخير بدفع الحكم مكن الخلف فتم طردهما ايضا.

واستمر تأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بغياب نجمه الكاميروني جويل امبيد لاصابته بجائحة كوفيد-19 وخسر للمباراة الثالثة تواليا امام تورونتو رابتورز 109-115.

وسدل فريد فانفليت 32 نقطة واضاف غاري ترنت جونيور 20 نقطة للفائز.

© 2021 AFP