دوري "أن بي ايه": الفوز السادس تواليا لكليبرز

رونالدو مارتينيس GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

صراع على الكرة بين نجم ميامي هيت كايل لوري (يسار) ولاعب كليبرز ريجي جاكسون. 11 في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 11 تشرين الاول/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب لوس انجليس كليبرز تخلفه مبكرا بفارق 17 نقطة ليحقق فوزه السادس تواليا على ميامي هيت بنتيجة 112-109 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين شهدت مباراة انديانا بايسرز ويوتا جاز عراكا ادى الى طرد 4 لاعبين من الطرفين.

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ولم يكن فوز كليبرز سهلا لانه تخطى تخلفه بفارق 17 نقطة مبكرا في المباراة ليقلب الامور تدريجيا في صالحه ويخرج فائزا بفارق 3 نقاط ملحقا بمنافسه الهزيمة الثانية في غضون ثلاثة ايام في لوس انجليس بعد خسارة ميامي امام ليكرز ايضا بعد التمديد الثلاثاء.

وتألق في صفوف الفائز بول جورج الذي سجل 27 نقطة في حين اضاف ريجي جاكسون 22 نقطة جميعها في الشوط الثاني. كما سجل اريد بليدسو 21 نقطة بينها 7 اواخر المباراة.

وقال بليدسو "حافظنا على تماسكنا وصبرنا في الاوقات الحرجة".

اما زميله نيكولا باتوم فقال "لقد قمنا بعمل دفاعي رائع اواخر المباراة. نكافح في كل مباراة ، عل الرغم من تخلفنا في المباراة نمنح انفسنا فرصة الفوز وقد انهينا المباراة بقوة هذه الليلة".

ضرب ميامي بقوة في الربع الاول الذي تقدم فيه بفارق 17 نقطة بفضل تألق بام اديبايو الذي سجل خلالها 19 نقطة في طريقه الى انهاء المباراة مع 30 نقطة.

بيد ان كليبرز سرعان ما استعان توازنه وقلص الفارق الى نقطتين فقط بنهاية الشوط الاول (56-58).

ونجح كليبرز في الابتعاد بالنتيجة في نهاية الربع الثالث حيث تقدم على منافسه 86-78 ثم وسع الفارق بفارق 11 نقطة لكن انديانا قلص الفارق اواخر المباراة من دون ان ينجح في قلب النتيجة لصالحه.

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر كايل لوري مع 25 نقطة بينها 22 في الشوط الثاني.

-طرد 4 لاعبين-

وتغلب انديانا بايسرز على يوتا جاز 111-100 في مباراة شهدت عراكا بين لاعب انديانا مايلز تيرنر ونجم الثاني الفرنسي رودي غوبير ما ادى الى طردهما اواخر المباراة. وحاول زميلا غوبير، دونوفان ميتشل والاسترالي جو اينغليس الدفاع عنه وقام الاخير بدفع الحكم من الخلف فتم طردهما ايضا.

حدث الاشتباك قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عندما تصدى تيرنر لغوبير لدى قيام الاخير بتسديدة كرة نحو السلة واسقطه ارضا ثم دفعه في ظهره قبل ان يرد الاخير.

وقال غوبير "لقد قام بارتكاب خطأ ضدي فسقطت ارضا وحاولت اسقاطه معي. لقد ارتكب خطأ واضحا تجاهي ثم دفعني في الظهر".

وحصل هرج ومرج بين في محاولة للفصل بين اللاعبين المتناحرين وقام اينغليس بدفع حكم المباراة ليقوم الاخير بطرده.

وتحدث مدرب انديانا ريك كارلايل عن الحادثة بعد المباراة بقوله "ما حدث على ارضية الملعب جعلنا اكثر تصميما على انهاء المباراة بتصميم اكبر وحسم النتيجة في صالحنا".

وكان مالكولم بروغدون افضل مسجل في صفوف انديانا مع 30 نقطة واضاف زميله تي جاي ماكونيل 21 ليساهما بالحاق اول هزيمة بيوتا على ارضه هذا الموسم.

واستمر تأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بغياب نجمه الكاميروني جويل امبيد لاصابته بجائحة كوفيد-19 وخسر للمباراة الثالثة تواليا امام تورونتو رابتورز 109-115.

وسدل فريد فانفليت 32 نقطة واضاف غاري ترنت جونيور 20 نقطة للفائز.

© 2021 AFP