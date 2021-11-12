دي بروين لا يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين

نجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين خلال المباراة ضد ايطاليا في ربع نهائي كأس أوروبا في ميونيخ في الثاني من تموز/يوليو 2021.

توبيز (بلجيكا) (أ ف ب) – كشف الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الجمعة أنه لا يعارض فكرة إقامة نهائيات كأس العالم في كرة القدم كل سنتين، ضمن رزمة من اقتراحات طرحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

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وقال صانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي في المؤتمر الصحافي على هامش مباراة منتخب بلاده ضد إستونيا السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 "في بداية الموسم، اجتمعت مع فيفا و(الفرنسي) أرسين فينغر ليشرحوا لنا ما يفكرون به. لا أعتقد أن الفكرة بحد ذاتها سيئة. ولكن لا شك أنه لأجل القيام بشيء من هذا القبيل، يجب أن يحصل تعاون بين اتحادات كل البلاد، الاتحاد الاوروبي (ويفا) وفيفا".

وتابع "على الجميع أن يعمل سويًا. وقد أصريت على فكرة أخرى: قلت لهم إن عليهم أن يضمنوا فترة راحة لنا نحن اللاعبون في نهاية الموسم. ولكن الفكرة بحد ذاتها ليست سيئة...شريطة أن يعمل الجميع معا".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرّب السابق الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، لكنها واجهت معارضة كبيرة من غالبية الاتحادات القارية والمحلية.

وسيعقد فيفا قمة في 20 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل لمناقشة هذه الخطة.

© 2021 AFP