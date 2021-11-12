كوب26 يحث على فرض قيود على الدعم المالي للفحم والوقود الأحفوري (مسودة قرار)

آلان جوكار ا ف ب

غلاسكو (أ ف ب) – دعت مسودة قرار في قمة كوب 26 للمناخ الدول إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مع اقتراب انتهاء اجتماعات مؤتمر "كوب26" التي استمرت أسبوعين.

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وحثت مسودة القرار الختامي للقمة التي نشرت على موقع الأمم المتحدة للتغير المناخي الدول إلى تسريع "التخلي التدريجي عن الفحم والتمويل غير الفعال للوقود الأحفوري".

ومسألة الطاقة الأحفورية هي إحدى النقاط المثيرة للجدل في النسخة الأولى من البيان الختامي التي أعدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف ونشرت الأربعاء. وهي تشجع "على تسريع التخلي عن الفحم وتمويل الوقود الأحفوري".

لكن الجزء الباقي من هذه المسودة لم يحظ بإجماع.

والخميس أطلقت عدة دول تحالفًا للخروج من النفط والغاز. وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها على غياب الدول المنتجة الرئيسية.

© 2021 AFP