واشنطن تدين حكومة أورتيغا وتدعو للإفراج عن المعتقلين في فنزويلا وكوبا

أوزفالدو ريفاس ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أنّ بلاده دعمت مشروع قرار في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية يدين نظام رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، مطالباً من جهة ثانية بالإفراج عن المعتقلين في كلّ من فنزويلا وكوبا.

إعلان اقرأ المزيد

وخلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية التي تستضيفها هذا العام افتراضياً غواتيمالا، قال بلينكن "لقد أيّدنا خلال هذه الجمعية العامة قراراً يدين حكومة أورتيغا" بعد فوزه بولاية رابعة في انتخابات أقصيت منها المعارضة.

ومشروع القرار الذي أعدّته الأربعاء ثمان من دول المنطقة، في مقدّمها الولايات المتحدة، يطالب المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية بإجراء "تقييم جماعي فوري (...) في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر واتّخاذ الإجراءات المناسبة".

وتنصّ المادة 21 من الميثاق الديموقراطي للبلدان الأميركية الذي أقرّته منظمة الدول الأميركية قبل عقدين من الزمن على جواز تعليق عضوية كلّ دولة يحصل فيها "انقطاع للنظام الديموقراطي بطريقة مخالفة للدستور" وذلك "بعد أن تفشل الجهود الدبلوماسية" في إعادتها إلى المسار الديموقراطي.

وشدّد بلينكن على أنّه "يجب علينا احترام هذا الميثاق".

وفي كلمته تطرّق وزير الخارجية الأميركي إلى الوضع في كوبا، حيث حظرت الحكومة تظاهرة تعتزم المعارضة تنظيمها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.

كما طالب بلينكن فنزويلا بالإفراج عن "جميع الرعايا الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني".

© 2021 AFP