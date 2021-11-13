تصفيات مونديال 2022: فرنسا ستدافع عن لقبها في قطر

فرانك فيف ا ف ب

مهاجم فرنسا يشير باصابعه الى اهداف الاربعة في مرمى كازاخستان تالتي ساهمت بتهال منتخبب لاده الى نهائيات مونديال قطر 2022. 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – بلغت فرنسا حاملة اللقب قبل 3 سنوات، نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزها الكاسح على ضيفتها كازاخستان 8-صفر السبت على ملعب بارك دي برانس في الجولة السابعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الاوروبية.

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وفرض نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله 4 اهداف، وأضاف كريم بنزيمة هدفين وكل من ادريان رابيو وانطوان غريزمان هدفا واحدا.

وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها والدفاع عن لقبها التي توجت به عام 2018 في روسيا عندما تغلبت على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة عام 1998.

وقدمت فرنسا الفائزة بدوري الامم الاوروبية الشهر الماضي بفوزها على اسبانيا 2-1 في المباراة النهائية، عرضا هجوميا رائعا بقيادة مبابي الذي شكل عبئا على دفاع كازاخستان طوال المباراة.

بدأت فرنسا المباراة في غياب لاعبي مانشستر يونايتد الانكليزي رافايل فاران وبول بوغبا بداعي الاصابة لكنها لم تتأثر اطلاقا بذلك ونجحت في افتتاح التسجيل مبكرا عبر مبابي الذي استغل كرة عرضية من ثيو هرنانديز (6).

وسرعان ما اضاف مبابي الهدف الثاني بتمريرة رائعة من كينغسلي كومان اثر خروج خاطئ للحارس الكازاخستاني فاودعها الشباك (12)، واكمل الهاتريك مستغلا كرة عرضية متقنة من كومان فتابعها رأسية بعيدا عن متناول الحارس (32).

واستمرت الهجمات الفرنسية في الشوط الثاني، واضاف بنزيمة هدفين (55 و59) ورابيو (75) وغريزمان (84 من ركلة جزاء) قبل ان يكمل مبابي السوبر هاتريك قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفي المجموعة ذاتها، عززت فنلندا آمالها بخوض الملحق المؤهل الى المونديال بفوزها الثمين على البوسنة والهرسك 3-1 في عقر دار الاخيرة.

وانتزعت فنلندا المركز الثاني من أوكرانيا بفارق نقطتين قبل الجولة الاخيرة، حيث تلتقي الاولى مع فرنسا في هلسنكي، والثانية مع البوسنة خارج ملعبها.

وبعد ان اضاع مهاجم نوريتش سيتي الانكليزي تيمو بوكي ركلة جزاء لفنلندا في الدقيقة 25، تقدم منتخب بلاده بواسطة ماركوس فورس (29)، ثم طرد زميله يوكا رايتالا قبل نهاية الشوط الاول بثماني دقائق.

وفي مطلع الشوط الثاني اضافت فنلندا الهدف الثاني عبر روبن لود مستغلا خطأ دفاعيا فادحا (51) ثم قلصت البوسنة الفارق عن طريق لوكا مينالو (69)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للضيوف الذين سجل لهم دانيال شونيسي هدف الحسم (73).

وكانت فنلندا شاركت في اول بطولة كبيرة لها عندما خاضت غمار النسخة الاخيرة من كأس اوروبا الصيف الماضي.

© 2021 AFP