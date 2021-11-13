"دبليو تي ايه" الختامية: كونتافيت تسحق بليشكوفا وتبلغ نصف النهائي

أوليسيس رويس ا ف ب

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – تابعت الإستونية أنيت كونتافيت نتائجها المميزة وبلغت نصف نهائي دورة "دبيلو تي ايه" الختامية لموسم كرة المضرب لدى السيدات، بفوزها الساحق الجمعة على التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-4 و6-صفر في مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

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وهذا الفوز الثني عشر توالياً للمصنفة ثامنة في الدورة والتي خطفت بطاقة التأهل إلى الدورة الختامية في الرمق الأخير على حساب التونسية أنس جابر.

وبفوزها الثاني توالياً، ضمنت كونتافيت أحد المركزين الأول والثاني في مجموعتها لتبلغ نصف النهائي.

واحتفظت الإسبانية غاربينيي موغوروسا بآمالها للتأهل، بعد فوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 2-6 و6-3 و6-4.

وتم تقسيم اللاعبات في الدورة المقامة في غوادالاخارا المكسيكية على ارتفاع 1550 متر فوق سطح البحر، بعد نقلها من مدينة شينجن الصينية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى إلغائها العام الفائت، إلى مجموعتين.

ضمّت الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا، اليونانية ماريا ساكّاري، البولندية إيغا شفيونتيك والإسبانية باولا بادوسا.

© 2021 AFP