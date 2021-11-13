دورة ستوكهولم: الاميركي باول يحرز باكورة ألقابه

الاميركي طومي باول يرد احدى الكرات امام الكندي دينيس شابوفالوف في المباراة النهائية لدورة ستوكهولم الدولية في كرة المضرب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ستوكهولم (أ ف ب) – توج الأميركي طومي باول المصنف 52 عالميا باللقب الأول في مسيرته الاحترافية بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف حامل اللقب 6-4 و2-6 و6-4 السبت في المباراة النهائية لدورة ستوكهولم الدولية في كرة المضرب.

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واحتاج باول الى ساعتين و12 دقيقة للتخلص من عقبة شابوفالوف في أول مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية أيضا متوجا مشواره الرائع في الدورة السويدية بعدما أطاح بمواطنه تايلور فريتز في ثمن النهائي والبريطاني أندي موراي في ربع النهائي.

في المقابل، فشل شابوفالوف في إحراز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية والثاني في ستوكهولم بالذات بعد عام 2019.

وكان نهائي اليوم الرابع لشابوفالوف بعد خسارته نهائي دورتي باريس للماسترز 2019 وجنيف 2021.

© 2021 AFP