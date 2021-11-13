دوري "أن بي ايه": كوري يتابع استعراضه مع ووريرز

إزرا شو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أصبح ستيفن كوري أفضل مسجل للرميات الثلاثية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بما فيها مباريات الدور الاقصائي، بعدما زرع 9 كرات إضافية خلال فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز الجمعة على شيكاغو بولز 119-93.

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ورفع كوري عدد رمياته إلى 3366 في 886 مباراة، بفارق 8 عن راي ألن الذي خاض عدداً أكبر من المباريات (1471).

لكن كوري الذي حطّم هذا الرقم على صعيد مباريات الدوري المنتظم زائد المباريات الاقصائية، يبقى أمامه تحطيم رقم ألن صاحب 2973 رمية في الدوري المنتظم لوحده. وبحال مواصلته على هذا النهج، سيكون قريبا من هذا الانجاز، إذ يقف الآن عند عتبة 2896 رمية.

في الانتظار، قاد كوري فريقه إلى فوز من طرف واحد مسجلا 40 نقطة في سلة شيكاغو ثالث المنطقة الشرقية.

كما برز مع الفائز الكندي أندرو ويغينز صاحب 15 نقطة و7 متابعات، فيما كان زاك لافين الأفضل لدى الخاسر مع 23 نقطة.

وهذا الفوز السابع توالياً لووريرز الذي يتصدر ترتيب الدوري مع 11 فوزاً وخسارة يتيمة.

© 2021 AFP