زوج البريطانية الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف يُنهي إضرابه عن الطعام بعد ثلاثة أسابيع

تولغا اكمن ا ف ب/ا ف ب

ريتشارد راتكليف، زوج البريطانية الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف المحتجزة في طهران منذ عام 2016، وابنتهما غابرييلا أمام وزارة الخارجية في لندن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة بالـ"إفراج عن نازنين

لندن (أ ف ب) – أعلن زوج البريطانية الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف المحتجزة في طهران منذ عام 2016، السبت انه أنهى إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 21 يومًا للفت الانتباه إلى مصيرها، مشيرًا إلى أن ابنتهما غابرييلا "بحاجة إلى كلا والديها".

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وقال ريتشارد راتكليف في تغريدة "اليوم وعدت نازنين بأنني سأنهي إضرابي عن الطعام" مضيفًا "غابرييلا بحاجة إلى كلا والديها" وشاكرًا الدعم و"الاهتمام الكبير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وأرفق التغريدة بصورة يظهر فيها مرهقًا وواقفًا أمام وزارة الخارجية في لندن حيث نفذ تحركه الاحتجاجي في الأسابيع الأخيرة.

واوضح راتكليف في رسالة عبر تويتر أنه سيتّجه إلى المستشفى بعد الظهر لإجراء "تقييم كامل" لحالته الصحية.

أوقفت الإيرانية البريطانية البالغة 43 عاما في 2016 أثناء زيارتها عائلتها في طهران، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، الذراع الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه.

اتهمت راتكليف بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما نفته بشدة، وقد حُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

بعد أن امضت هذه العقوبة، حُكم عليها في نهاية نيسان/أبريل بالسجن لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009.

وخسرت زاغري-راتكليف الاستئناف في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أثار مخاوف من إعادتها إلى السجن بعد أن سُمح لها بمغادرته شرط وضع سوار إلكتروني في آذار/مارس 2020 على خلفية تفشي كوفيد-19.

© 2021 AFP