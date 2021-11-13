هاريس تضع إكليلا من الزهر عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات

توما سامسون ا ف ب

باريس (أ ف ب) – وضعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس السبت إكليلا من الزهر الأبيض أمام مقهى باريسي خلال إحياء فرنسا الذكرى السنوية السادسة للهجمات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلا.

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وفي ختام زيارة لفرنسا استمرت أربعة أيام، وضعت هاريس باقة من الزهر أمام نصب تذكاري لتكريم ضحايا قتلوا برصاص مسلّحين خلال حفل موسيقي وفي مقاه باريسية ليل الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ويأتي إحياء ذكرى أسوأ هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بالتزامن مع محاكمة متّهمين بالضلوع في المأساة التي أمر بها تنظيم الدولة الإسلامية ونفّذتها خلية مؤلفة من عشرة أشخاص.

وكانت المحاكمة التي تعد الأكبر في تاريخ القضاء الفرنسي المعاصر، قد بدأت في أيلول/سبتمبر ومن المتوقع أن تستمر حتى أيار/مايو 2022.

يواجه 20 متّهما أحكاما تصل إلى الحبس مدى الحياة في حال الإدانة، وبينهم المهاجم الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة صلاح عبد السلام وهو فرنسي-مغربي قبض عليه في بروكسل. ومن أصل المتّهمين العشرين يحاكم ستة غيابيا.

وكانت مراسم إحياء الذكرى قد ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

© 2021 AFP