الأردن يبدأ إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع البالغين

تلاميذ في مدرسة في العاصمة الاردنية عمان يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في 01 أيلول/سبتمبر 2021

عمان (أ ف ب) – تبدأ السلطات الصحية الأردنية الأحد إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

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وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الطبيب عادل البلبيسي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية إن "الوزارة ستبدأ إعتبارا من الأحد بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق".

ودعا البلبيسي الأردنيين والمقيمين في بلاده إلى "التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة من اجل تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح"، مشددا على "أهمية ذلك إذ أن المناعة تنخفض بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية".

وتنتشر المراكز الصحية المخصصة بإعطاء اللقاح في جميع محافظات المملكة. وهي تعطي خصوصا لقاحات "فايزر-بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" الصيني.

وأوضح أن "تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل (الأسماء) على المنصة (الحكومية المخصصة لذلك) وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك".

وأكد أن "الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة".

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة التابعة لوزارة الصحة الأردنية والتي تضم كبار الخبراء في مجال الأوبئة، الأربعاء بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

ومنذ أيلول/سبتمبر بدأت المملكة إعطاء جرعة ثالثة معززة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 والكوادر الصحية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كامراض القلب والسكري وضغط الدم.

وارتفع عدد الإصابات في الأردن خلال الايام الماضية ليبلغ نحو 2500 يوميا.

وحتى الآن تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح 3,6 ملايين شخص من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 889 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 11 الف وفاة.

© 2021 AFP