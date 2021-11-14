الدوري الأميركي للمحترفين: فوز سابع توالياً لكليبرز

قاد بول جورج هجوم لوس أنجليس كليبرز لتحقيق الفوز الثالث على مينيسوتا تمبروولفز في غضون 11 يوماً.

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه السابع توالياً في الموسم الحالي من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، عندما أسقط مينيسوتا تمبروولفز 129-102، بفضل تألق نجمه بول جورج الذي سجّل 23 نقطة.

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وأضاف ريجي جاكسون 21 نقطة لكليبرز الذي تغلب على تمبروولفز للمرة الثالثة في 11 يوماً أمام نحو 19 ألف مشجّع على ملعب "ستابلز سنتر" في وسط مدينة لوس أنجليس.

وأحرز كل من الكرواتي إيفيكا زوباك وأيزاياه هارتنشتاين "دابل دابل" لكليبرز الذي استغل إنهاك تمبروولفز قبل ليلة عندما حقق فوزاً على الملعب نفيه أمام لوس أنجليس ليكرز.

وسجل زوباك 10 نقاط و12 متابعة، فيما أحرز هارتنشتاين 12 نقطة و12 متابعة. كما كان لإريك بليدسو 14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وهو عدد متابعات جورج أيضاً في المباراة.

وقال مدرب كليبرو تايرون لو "لقد كان فوزاً شاملاً للفريق. أدى الجميع أدوارهم".

في الجهة المقابلة، كان أنتوني إدواردز هدّاف تمبروولفز برصيد 21 نقطة، بعدما ساهم بتسع نقاط فقط في الفوز 107-83 قبل ليلة على ليكرز.

وحصّل كارل أنتوني تاونز ثماني نقاط فقط، وهي أول مباراة له يسجّل فيها أقل من عشر نقاط منذ العام 2018، وجاءت غداة تسجيله 29 نقطة ضد ليكرز.

وقال لو عن السيطرة على تاونز في المباراة "واجهناه على الأطراف. حاولنا تغيير كل شيء حتى لا يتمكن من التسديد، أردنا إبطاءه".

وفي سولت ليك سيتي، عاد ميامي هيت إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على يوتا جاز 111-105.

وقاد تايلر هيرو ميامي هيت مع 27 نقطة وثماني متابعات أمام حشد من 18300 مشجع في "فيفينت أرينا".

وسجل دانكن روبنسون 22 نقطة وأضاف نصف دزينة من الثلاثيات، فيما أنهى كايل لوري المباراة مع 21 نقطة لمصلحة هيت.

وقال لوري "كنا مستعدين جسدياً وذهنياً لخوض هذه المباراة. لقد خسرنا ثلاث مباريات خارج أرضنا، أتيحت لنا فرصة الفوز في اثنتين منها. كان علينا فقط مواصلة البناء واليوم كان لبنة جيدة بالنسبة لنا".

© 2021 AFP