"ايرباص" تضرب بقوة في أول أيام معرض دبي للطيران

ريمي غابالدا ا ف ب/ارشيف

شعار شركة ايرباص أمام مقر الشركة في بلانياك في جنوب فرنسا في 30 حزيران/يونيو 2020

دبي (أ ف ب) – وقّعت شركة "إيرباص" في اليوم الأول من معرض دبي للطيران الأحد، طلبية لبيع 255 طائرة من طراز "ايه 321" أحادية الممر لأربع شركات تابعة لمجموعة "انديغو بارتنرز" الأميركية، في أكبر صفقة طيران منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19.

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وضربت المجموعة الاوروبية بقوة لتتفوّق على منافستها الأميركية "بوينغ" التي حصدت اتفاقا لتحويل 11 طائرة من طراز 737 من الجيل السابق من طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

وبموجب العقد مع "ايرباص"، ستحصل "ويز اير" المجرية على 102 طائرة، و"فرونتير ايرلاينز" الأميركية على 91، و"فولاريس" المكسيكية على 39، و"جيت سمارت" التشيلية على 23.

وتبلغ قيمة الطلبية مع الشركات الأربع التابعة لمجموعة "انديغو بارتنرز" الاستثمارية، أكثر من 33 مليار دولار وفقًا لآخر قائمة أسعار تم نشرها في 2018 من قبل المصنّع الاوروبي العملاق، علما أن المجموعة لم تكشف الأحد عن قيمة الصفقة.

وافتتح معرض دبي للطيران أبوابه في أول تجمّع واسع ينظّم منذ جائحة كوفيد-19، مع بدء تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية.

وألحق شلل الحركة الجوية في ربيع 2020 أضرارا جسيمة بشركات الطيران وتسبّب بخسائر مالية وضغوط على الشركات التي أوقفت مئات الرحلات بسبب نقص المسافرين.

بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، ستتكبد شركات الطيران العالمية خسارة عالمية قدرها 51,8 مليار دولار هذا العام بسبب وباء كوفيد-19 وستواصل تسجيل النتائج السلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر ب11,6 مليارا.

ورغم الانتعاش الصيف الماضي، فإن الحركة الجوية العالمية ليست سوى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة ومن المتوقع فقط أن تعود إلى مستواها لعام 2019 بين عامي 2023 و 2025.

نجاح كبير

يبدو أن الطائرات ذات الممر الواحد والمخولة لاجتياز مسافات متوسطة، ستكون أول الطائرات المتعافية.

صورة مؤرخة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لطائرة من طارز بوينغ 380 في دبي كريم سهيب ا ف ب/ارشيف

ومن بين الـ255 طائرة من طراز "ايه 321" في صفقة "ايرباص"، هناك 29 طائرة من طراز "أكس أل آر" المستقبلي ذات الممر واحد والقادر على اجتياز مسافات طويلة عادة ما تكون حكرا على الطائرات الضخمة.

وحقّقت طائرة "ايه 321 أكس أل آر" التي تم إطلاقها في عامي 2019، نجاحًا تجاريًا كبيرًا، وفقًا لشركة "ايرباص"، علما أنّ "بوينغ" لا تملك طرازا مماثلا لمنافستها.

وقالت "ايرباص" في البيان بعيد التوقيع مع المجموعة الأميركية "يسعدنا توسيع علاقتنا مع +انديغو بارتنرز+ (...) الذين تصرّفوا بسرعة وحسم خلال الأشهر القليلة الماضية لتهيئة أنفسهم لهذا العقد التاريخي مع انحسار تأثير الوباء".

من جهته، قال رئيس الشركة الاستثمارية الأميركية بيل فرانك "نريد أن نكون في وضع جيد مبكرا لنبدأ التعافي".

تؤكد طلبية "ايرباص" الاهتمام المتزايد لشركات الطيران بالطائرة "ايه 321"، والتي تمثّل الآن ما يقرب من 60 بالمئة من طلبات شراء طائرات عائلة "ايه 320" وهي 319 و320 و321.

وأمام شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سنوات عديدة لانتاج هذا الطراز، مع وجود أكثر من 7500 طائرة ممر واحد في قائمة الطلبيات الخاص بها.

وطلبت شركة "طيران الإمارات" طائرتين للتزود بالوقود من طراز "ايه 330 أم آر تي تي" لسلاحها الجوي، مما سيرفع أسطولها من هذا الطراز إلى خمس طائرات.

تحول إلى الشحن

بالمقابل، افتتحت شركة "بوينغ" سوق الاتفاقيات في اليوم الأول من معرض دبي للطيران بعقد يقضي بتحويل 11 طائرة ممر واحد من طراز 737 إلى طائرات شحن لصالح شركة "آسليز" الآيسلندية التي تؤجّر طائرات.

زوار في اليوم الأول من معرض دبي للطيران في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 جوزيبي كاكاتشي ا ف ب/AFP

ياتي ذلك في وقت أصبحت احتياجات الشحن الجوي في أعلى مستوياتها. فقد تجاوزت حركة الشحن العالمي في أيلول/سبتمبر مستواها لعام 2019 بأكثر من 9 بالمئة، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.

ولم يتم الكشف عن قيمة العقد الذي وقّعته "بوينغ". وهو يشمل تحويل 11 طائرة من طراز "737-800 بي سي أف" الذي دخل السوق قبل طراز "737 ماكس" الذي سبق أن واجه مشاكل عديدة.

ولتلبية الطلب المتزايد على طائرات الشحن، ستقوم "بوينغ" بإنشاء ثلاث ورش إضافية لتحويل الطائرات في كندا وبريطانيا، بالإضافة إلى تلك التي تم افتتاحها مؤخّرًا في الصين وكوستاريكا.

وقال رئيس قسم خدمات "بوينغ" تيد كولبير للصحافيين في معرض دبي "كانت هذه ظاهرة ناشئة قبل انتشار وباء كوفيد-19، ونحن لم نكن قادرين وقتها على تحويل ما يكفي من طائرات 737".

وساهم صعود التجارة الإلكترونية والصعوبات التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية في مرحلة الوباء وبعده، في زيادة الإقبال على طائرات الشحن. كما ساعد في ذلك ضعف الحركة الجوية العالمية حيث باتت عنابر طائرات الركاب تستخدم للشحن في كثير من الأحيان.

وبسبب تراجع أعداد الركاب، أخرجت شركات الطيران مئات الطائرات من خدمة نقل الأشخاص، وخصوصا القديم منها، ما يعني أنّ هذه الطائرات باتت جاهزة للتحوّل نحو الشحن بدل نقل الركّاب.

وتقول "بوينغ" إنّها تتوقّع طلبات على تحويل 1720 طائرة ركّاب إلى طائرات الشحن خلال العشرين عامًا القادمة، وقد حصلت بالفعل على أكثر من 200 طلبية وإعلان رغبة من 19 زبونا.

وفي اليوم الأول من المعرض أيضا، أعلنت شركة "آيه تي آر" الأوروبية عن طلبية لشراء سبع طائرات "آي تي آر 72-أس" لصالح "شركة بينتر كانارياس" الإسبانية (أربع طائرات) والرومانية "تاروم" (ثلاث طائرات).

© 2021 AFP