"ايه تي بي" الختامية: مدفيديف يبدأ حملته بشكل جيد

الروسي دانييل مدفيديف بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاش في المباراة الأولى له في بطولة "أي تي بي" الختامية لكرة المضرب، تورينو في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – بدأ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، حملة الدفاع عن لقب بطولة "أي تي بي" الختامية لكرة المضرب، بشكل جيد من خلال الفوز على البولندي هوبرت هوركاش 6-7 (5-7) و6-3 و6-4 الأحد في تورينو ضمن منافسات المجموعة الحمراء.

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وبعدما عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر في المجموعة الافتتاحية، ما اضطرهما الى خوض شوط فاصل حسمه هوركاش لصالحه وفاز بأول مجموعة له في أول مشاركة في البطولة الختامية، رد مدفيديف بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة بعدما كسر إرسال منافسه البولندي مرتين، منهياً اللقاء في ساعتين و40 ثانية.

وجدد مدفيديف الذي توج باللقب العام الماضي في مشاركته الثانية في البطولة بفوزه في النهائي على النمسوي دومينيك تيم، تفوقه على ابن الـ24 عاماً المصنف تاسعاً عالمياً والسابع في هذه البطولة، إذ سبق أن تغلب عليه في آب/أغسطس خلال الدور ربع النهائي لدورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في طريقه الى إحراز اللقب.

وسبق لبطل فلاشينغ ميدوز لهذا الموسم أن تواجه مع البولندي في مناسبة أخرى في 2021 أيضاً حين خسر أمام الأخير في الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون.

وتضم المجموعة الحمراء الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً والإيطالي ماتيو بيريتيني السابع واللذين يتواجهان لاحقاً، فيما تضم المجموعة الخضراء الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندري روبليف والنروجي كاسبر رود.

ويلعب الإثنين ديوكوفيتش مع رود، وتسيتسيباس مع روبليف.

وبعد 12 عاماً في لندن، انتقلت البطولة الختامية التي تجمع سنوياً أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، الى تورينو بعقد يمتد حتى 2025.

© 2021 AFP