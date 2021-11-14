برشم يحصد فضية لندن 2012 بعد سحب الذهبية من أوخوف

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القطري معتز برشم في طريقه إلى حصد ذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية منح القطري معتز برشم فضية الوثب العالي في أولمبياد لندن 2012، بعد تسع سنوات من احرزاه البرونزية، وذلك اثر سحب الذهبية من الروسي إيفان أوخوف بسبب تعاطي المنشطات.

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وبات برصيد برشم ذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (2.37 م)، بالاضافة إلى فضيتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وكان برشم قد حل ثالثا في 2012 بالتساوي مع البريطاني روبرت غرابارز والكندي ديريك دروان على ارتفاع 2.29 مترين، وراء أوخوف (2.38 م) والأميركي إريك كينارد (2.33 م).

قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان ان لجنتها التنفيذية "أعادت تخصيص ميداليات في ألعاب القوى، الكانوي والمصارعة".

وفي ما يتعلّق بمسابقة الوثب العالي ضمن أولمبياد لندن 2012، أشارت إلى اقصاء الروسي إيفان أوخوف صاحب المركز الأول "بحسب رسالة اخطار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2021".

وقد عدّل الاتحاد الدولي لألعاب القوى النتائج ليصبح الأميركي كينارد حاملا للذهبية، فيما تشارك الثلاثي برشم ودروان وغرابارز الفضية.

وبمنح برشم الفضية، يصبح رصيد قطر في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية ذهبيتين وفضيتين وأربع برونزيات.

ويُعدّ برشم (30 عاماً) من أبزر الرياضيين في تاريخ الوثب العالي، إذ يملك في رصيده أيضاً ذهبيتي بطولة العالم في 2017 و2019 وبرونزية موسكو 2013.

هنأت اللجنة الأولمبية القطرية برشم المكنى "الصقر الذهبي" وغرّدت "بطل #الأدعم معتز برشم يحصل على الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في أولمبياد لندن..."، فيما أعاد برشم تغريدة رئيس اللجنة الشيخ جوعان بن حمد "تستحقها.. ومبروك الحصول على الميدالية الفضية بدل البرونزية لأولمبياد لندن 2012 بقرار اللجنة الأولمبية الدولية التي سحبت ذهبية الوثب العالي لثبوت تعاطي حاملها المنشطات".

وتبلغ أفضل وثبة لبرشم 2.43 م، بفارق سنتيمترين عن حامل الرقم العالمي الكوبي خافيير سوتومايور والصامد منذ 28 عاماً.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى لوكالة الانباء القطرية "مثل هذه الأمور يجب أن يتم التعامل معها بحزم، فضلا عن أن اللجان المنظمة للدورات الأولمبية يجب أن تجد حلا عمليا في الكشف عن المنشطات بصورة تحقق العدالة".

تابع "إنجاز العداء وفرحته الحقيقية تتمثل في حصد اللقب خلال المنافسات الرسمية وتتويجه على أرضية المضمار، معتبرا أن منح الميدالية للعداء بعد فترة زمنية طويلة من الوقت، قد لا يكون بنفس القدر خلال تواجده في المضمار".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قررت في شباط/فبراير 2019 ايقاف 12 رياضياً روسياً في ألعاب القوى لفترات تراوحت بين عامين وثمانية أعوام، بينهم أوخوف لأربعة أعوام وذلك بسبب التنشط، على أن يبدأ مفعول العقوبة في 1 شباط/فبراير 2019، مع شطب جميع النتائج التي سجلها منذ 16 تموز/يوليو 2012 وحتى 31 تموز/يوليو 2015، ما يعني خسارته للذهبية الأولمبية التي توج بها عام 2012.

© 2021 AFP