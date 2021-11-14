تصفيات مونديال 2022: صربيا تصعق البرتغال على أرضها 2-1 وتبلغ النهائيات على حسابها

باتريشيا دي ميلو موري ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فشل بلاده في التأهل المباشر الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بخسارتها امام صربيا على ملعب "لا لوز" في لشبونة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ضمن التصفيات الاوروبية

لشبونة (أ ف ب) – صعق المنتخب الصربي نظيره البرتغالي في عقر داره وأسقطه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة ليبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة الاخيرة من المجموعة الاولى للتصفيات الاوروبية.

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وكان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أن هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2) فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).

وتصدرت صربيا برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال لتلحق بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أميركا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الامسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-صفر.

ويتحتم على البرتغال بطلة أوروبا 2016 خوض ملحق تأهيلي اعتبارًا من آذار/مارس المقبل لتعرف إذا ستبلغ النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، إذ يسعى رونالدو للانضمام الى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم أمثال الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.

وشهدت المباراة الاولى التي جمعت المنتخبين في المجموعة وانتهت بالتعادل 2-2 في صربيا في وقت سابق من العام، عدم احتساب هدف لرونالدو بطريقة جدلية في الوقت بدل الضائع كان ليمنح البرتغال النقاط الثلاث وربما تغيير مصير المجموعة، علمًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تكن معتمدة فيما بدا واضحًا في الاعادة أنها تجاوزت الخط.

وأجرى المدرب فرناندو سانتوس تغييرًا جذريًا على التشكيلة التي بدأت المباراة خلال التعادل السلبي أمام جمهورية إيرلندا الخميس في دبلن، مبقيًا فقط على رونالدو والحارس روي باتريشيو.

وباغتت البرتغال صربيا بهدف مبكر عندما افتك برناردو سيلفا الكرة من نيمانيا غودل من أمام منطقة الخصم ومررها الى سانشيس داخل المنطقة سددها الى يسار الحارس بريدرا رايكوفيتش (2).

وتعرض المدرب دراغان ستويكوفيتش لبطاقة صفراء بعد احتجاجه على صحة الهدف مطالبًا بخطأ لصالح لاعبه.

وكادت أن ترد صربيا بعد عشر دقائق فقط عندما وصلت الكرة الى دوشان فلاهوفيتش داخل المنطقة سددها قوية ارتدت من القائم الايسر لتعود إليه، فسددها فوق العارضة (12).

وبعد أن هدأت وتيرة المباراة بعد الانطلاقة المثيرة، نجحت صربيا التي سيطرت استحواذًا في معادلة الارقام بتسديدة قوية لتاديتش بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس روي باتريشيو بطريقة سيئة لتفلت منه وتتهادى في الشباك (33).

رفع المنتخب البرتغالي أداءه في الشوط الثاني وبات أكثر استحواذًا على الكرة وهدد عبر سانشيس الذي توغل الى داخل المنطقة وسدد كرة ارتدت من الحارس وتابعت طريقها نحو المرمى قبل أن يشتتها الدفاع الصربي (54)، ثم سدد كرو صدها الحارس (62).

ودفع بعدها سانتوس ببرونو فرنانديش وجواو باولينيا ومن ثم روبن نيفيش وجواو فيليكس، إنما المنتخب الصربي الذي فرض سيطرته على نصف الساعة الاخير كاد أن يتقدم عبر رأسية لميتروفيتش مهاجم فولهام الانكليزي (83) الذي نزل بديلا مع انطلاق الشوط الثاني.

ونجحت صربيا في خطف فوز غال ومستحق عندما وصلت عرضية من تاديتش عن الرواق الايمن الى ميتروفيتش غير المراقب نحو القائم الثاني تابعها رأسية في الشباك (90) وسط فرحة جنونية من اللاعبين، البدلاء والجهاز الفني.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

© 2021 AFP