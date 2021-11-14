تصفيات مونديال 2022: هدف عكسي يضع كرواتيا في النهائيات ويحرم روسيا التأهل المباشر

دنيس لوفروفيتش ا ف ب

لقطة من مباراة كرواتيا وروسيا ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على ملعب "بولييود" في مدينة سبليت الكرواتية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

سبليت (كرواتيا) (أ ف ب) – منح الروسي فيدور كودرياشوف منتخب كرواتيا بطاقة العبور الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حارمًا بلاده التأهل المباشر بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل تسع دقائق من نهايتها، وذلك في الجولة العاشرة الاخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة.

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وكان التعادل يكفي روسيا لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة منذ تفكك الاتحاد السوفياتي بعدما دخلت المباراة في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن كرواتيا وصيفة العام 2018.

وبدا منتخب المدرب زلاتكو داليتش في طريقه الى إنهاء المجموعة في المركز الثاني والاكتفاء بخوض الملحق اعتبارًا من آذار/مارس المقبل، بعدما كافح على عشب رطب أمام دفاع روسي قوي.

إلا أن كودرياشوف ارتكب خطأ فادحًا ليضع بلاده أمام طريق طويل للتأهل، فيما تصدرت كرواتيا برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة عن روسيا وبلغت النهائيات للمرة السادسة في تاريخها.

وكانت كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش أقصت المنتخب الروسي من الدور ربع النهائي لمونديال بلاده قبل ثلاث سنوات بركلات الترجيح.

ولحقت كرواتيا بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أميركا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا التي هزمتها في نهائي 2018.

وكانت كرواتيا الطرف الافضل في اللقاء وأهدرت فرصًا عدة أبرزها عبر مارسيلو بروزوفيتش من تسديدة لامست العارضة، قبل أن يجبر وزميله جوزيب يورانوفيتش الحارس الروسي ماتفي سافونوف على التصدي لمحاولتيهما.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أبعد سافونوف رأسية لأندري كراماريتش قبل أن يحرم البديل برونو بيتكوفيتش من منح التقدم لأصحاب الارض بعد قرابة الساعة على انطلاق الشوط الثاني.

وبدأت الامور تصعب على كرواتيا حيث كثرت الانزلاقات تحت الامطار الغزيرة، قبل أن يأتي الهدف العكسي عندما وصلت عرضية الى المنطقة الروسية، ورغم أن كودرياشوف لم يكن تحت أي ضغط، إلا أنه حوّل الكرة بركبته عن طريق الخطأ في مرمى حارسه.

© 2021 AFP