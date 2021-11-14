سيف الإسلام القذافي قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

ستر المفوضية العليا الليبية للانتخابات عبر فيسبوك/ا ف ب

صورة وزعتها المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر سيف الإسلام القذافي وهو يقدم أوراق ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في سبها في جنوب البلاد

طرابلس (أ ف ب) – قدّم سيف الإسلام القذافي الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل، كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان.

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وجاء في البيان "المرشح سيف الإسلام القذافي تقدم للترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الادارة الانتخابية في سبها، مستكملا المصوغات القانونية".

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

ولا يعرف المصير القانوني لتقديم سيف الإسلام القذافي (49 عاما) ترشيحه للانتخابات، خصوصا بعدما أدانته محكمة ليبية بالإعدام "غيابياً" عام 2015 لتورطه في جرائم حرب عام 2011، علما أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليا الى تجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

© 2021 AFP