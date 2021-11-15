إصابة فان غال في الورك بسبب سقوطه على دراجته

كوين فان فيل أي إن بي/اف ب

مدرب هولندا لويس فان غال المصاب في وركه يقود حصة تدريبية لفريقه في معسكره في زيست جالسًا في عربة غولف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

لاهاي (أ ف ب) – أصيب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال في الورك الأحد بعد سقوطه على دراجته، قبل يومين من المباراة الحاسمة ضد النروج في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين.

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ووقع الحادث عندما كان الهولندي البالغ من العمر 70 عاما يقود دراجته عائدا إلى الفندق بعد حصة تدريبية، في اليوم التالي لتعادل المنتخب البرتقالي مع مضيفه المونتينيغري (2-2).

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" اليومية الشعبية أن "فان غال كان يوقف دراجته في الفندق عندما انزلق وسقط على وركه".

وذكرت الصحيفة أن "زيارة فان غال إلى المستشفى أكدت أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية"، لكن مسؤول من الاتحاد الهولندي للعبة أكد للصحيفة أن "لويس لا يستطيع المشي وهو على كرسي متحرك".

وقال المسؤول أنه "سيفعل كل ما في وسعه ليكون حاضرا في مباراة الثلاثاء".

وأظهرت بعض الصور أن فان غال يصل إلى التدريب الاثنين على متن عربة غولف. ولم يعلق الاتحاد الهولندي على الفور على القضية.

وتعتبر إصابة فان غال ضربة جديدة للمنتخب الهولندي الذي كان بإمكانه حسم بطاقته إلى النهائيات السبت عندما حل ضيفا على مونتينيغرو حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يرغم على التعادل.

ولا يزال المنتخب الهولندي يتصدر المجموعة السابعة لكنه يتقدم بنقطتين فقط على تركيا التي تغلبت على جبل طارق 6-صفر، وعلى النروج التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام لاتفيا.

ويكفي هولندا التعادل مع النروج الثلاثاء في روتردام لتأمين بطاقتها الى قطر، بالنظر إلى تفوقها الكبير بفارق الأهداف (+23)، لكن الهزيمة قد تعيدها إلى المركز الثالث، خلف النروج والأتراك.

© 2021 AFP