بطولة إنكلترا: نوريتش يعيّن دين سميث مدربًا

لندن (أ ف ب) – عيَّن نوريتش سيتي متذيل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مدرب أستون فيلا السابق دين سميث مدربًا له، خلفًا للألماني المقال دانيال فاركي، وفق ما أعلن النادي الاثنين.

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وسيتولّى سميث (50 عامًا) الذي أقيل من منصبه في أستون فيلا في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بعد خمس هزائم متتالية في الدوري، الإشراف على نوريتش حتى نهاية موسم 2023-2024.

وكان الـ"كاناريز" أقال فاركي قبل يوم من إقالة أستون فيلا لسميث، بعد فوز الفريق على برنتفورد، كان الاول له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين وثماني هزائم.

وبدا مدرب تشلسي السابق فرانك لامبارد المرشح الابرز لتولي المهام في نوريتش قبل أن ينسحب مع ظهور اسم سميث.

وكان فاركي انضم الى النادي عام 2017 وقاده الى دوري الاضواء عام 2019 ومن ثم 2021.

ويخوض نوريتش مباراته الاولى في الدوري على أرضه ضد ساوثمبتون السبت ويبدو سميث متحمسًا للعودة "عملت في كرة القدم منذ أن كنت في سن الـ16. ابتعدت عن كرة القدم لمدة أربعة أشهر فقط وأعتقد أن ذلك لم يرق لي. من الرائع العودة سريعًا مع نادٍ عازم على التقدم".

© 2021 AFP