تصفيات مونديال 2022: انكلترا تكتسح سان مارينو 10-صفر وتتأهل إلى النهائيات

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

مهاجم انكلترا هاري كاين يحتفل بتسجيله سوبر هاتريك (رباعية) في مرمى سان مارينو في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في سيرافال في سان مارينو في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (أ ف ب) – اكتسح منتخب انكلترا مضيفه سان مارينو المتواضع 10-صفر الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

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وسجل مهاجم توتنهام هاري كاين رباعية، ليرفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن بولندا التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق.

واعتمد مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت على مزيج من الخبرة ومواهب شابة، فدفع بالحارس آرون رامسدل بين الخشبات الثلاث للمرة الأولى في مسيرته، في حين شارك زميله في أرسنال المهاجم إميل سميث رو أساسياً للمرة الاولى.

وحافظ فيل فودن وهاري ماغواير وكالفين فيليبس وكاين على مراكزهم بعدما شاركوا في الفوز بخماسية أمام ألبانيا في الجولة السابقة.

افتتح ماغواير الاستعراض التهديفي في رابع أهدافه في التصفيات، من رأسية اثر ركلة ركنية نفذها فودن (6)، قبل أن يتسبب بوكايو ساكا بالهدف الثاني بعدما سدد كرة من داخل المنطقة من الجهة اليسرى حولها فيليبي فابري بقدمه في مرمى فريقه خادعاً حارسه (13).

وبدأ كاين استعراضه فسجل في 15 دقيقة أربعة أهداف، فأضاف الثالث لفريقه من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على روسي اثر تسديدة مقصية خلفية من فودن (26)، ليعود ويسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد عرضية من سميث رو داخل المنطقة من الجهة اليسرى، تابعها تسديدة على يمين الحارس (31).

وعاد كاين ليقف عند علامة الجزاء ويحقق هاتريك للمرة الثانية توالياً بعدما سدد بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد رأسيته التي اصطدمت بيد أليساندرو داداريو (39).

وأبى كاين إلا أن يدوّن اسمه أكثر في الصفحات القياسية للكرة المستديرة، فسجل السادس لفريقه والرابع له (42).

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى ساوثغيت ثلاثة تبديلات فأخرج ماغواير وفيليبس وفودن وادخل بن تشيلويل وتامي أبراهام وكونور كالاغر في أوّل مباراة دولية له.

وكان سميث رو عند حسن ظن مدربه فسجل الهدف السابع بعد لعبة رائعة بكعب قدم أبراهام تابعها الهداف في المرمى (58)، لتزداد مصائب سان مارينو بطرد دانتي روسي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68، ليسجل بعد دقيقة تايرون مينغز الثامن من رأسية، وأبراهام التاسع (78) وساكا برأسية العاشر (79).

© 2021 AFP