تقدم الحوثيين في محيط الحديدة يدفع آلاف الأشخاص للنزوح

مصور متعاون مع وكالة فرانس برس ا ف ب/AFP

مقاتل من القوات الحكومية خلال مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الحديدة (اليمن) (أ ف ب) – أدّى التقدم الأخير للحوثيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن إلى نزوح أكثر من ستة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة، فيما حثّت البعثة الأممية أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين وبالأخص النازحين.

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سيطر الحوثيون الجمعة على قرى ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 2018، بعد انسحاب القوات الموالية فجأة منها.

وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر بمثابة شريان حياة لملايين الأشخاص، لسيطرة الحوثيين منذ سنوات، لكن القوات الحكومية كانت تنتشر في محيطها من الجهة الجنوبية وجزء من الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات الكيلومترات من دون إعطاء أسباب واضحة لذلك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلا عن مصادر حكومية يمنية "نزحت نحو 700 عائلة (حوالى 4900 شخص)" إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كيلومتر جنوب الحديدة "فيما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالى 1300 شخص) إلى الجنوب" إلى مدينة المخا الساحلية المطلّة على البحر الأحمر .

وأوضح في بيان الأحد "لم يتم الإبلاغ عن أي نزوح داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع" في إشارة إلى الحوثيين الذين تقدّموا للسيطرة على القرى والمديريات التي غادرتها قوات الحكومة.

وقال المكتب إنّه تم إنشاء موقع يضم 300 خيمة لإيواء النازحين في مديرية الخوخة فيما كانت السلطات تبحث عن موقع آخر للتعامل مع تدفقهم.

لكن الأمم المتحدة قالت أيضا إنّ تقدم الحوثيين قد يؤدي إلى "تحسين حركة المدنيين" بين محافظتي الحديدة وصنعاء الخحاضعة لسيطرة المتمردين، وعلى طول الطرق التي تربط مدينة الحديدة بمناطق أخرى.

خلال محادثات السلام الأخيرة حول اليمن عام 2018 في السويد، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد والتي تمثل المعبر الرئيسي للمساعدات الإنسانية.

فتح نقاش

لكن الهدنة تعرضت مذاك للخرق مع وقوع اشتباكات عدة حول المدينة بين المتمردين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية.

وصرّح مسؤولان عسكريان لوكالة فرانس برس أن قتالا اندلع السبت عندما حاول الحوثيون التقدم جنوبا إلى مناطق لا تزال تسيطر عليها الحكومة، لكن القوات الموالية تمكّنت من صدّهم، في معارك قتل فيها أكثر من 40 من الطرفين.

وفي هذا السياق، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في بيان الاثنين إن "الأحداث المتمثلة في انسحاب القوات" الحكومية من عدة مناطق "تستدعي فتح نقاش بين الأطراف المعنية في اتفاقية الحديدة" نظرا لما يترتب عليها "من تغيرات كبيرة في خطوط التماس".

وناشدت أطراف النزاع "الوفاء بالتزاماتها نحو حماية المدنيين وبالأخص النازحين داخليا في محافظة الحديدة وفي المديريات الجنوبية التي ما زالت تحدث فيها الاشتباكات".

منذ اندلاع النزاع عام 2014، سيطر الحوثيون تدريجيا على جزء كبير من شمال اليمن وغربه، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وخلال سبع سنوات من الحرب، غرق اليمن في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة، وصار أكثر من ثلثي سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية. كما قتل عشرات آلاف اليمنيين، معظمهم من المدنيين، وشُرّد الملايين بحسب منظمات دولية.

ويحاول الحوثيون منذ أشهر السيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وتمثل آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال هذا البلد.

ويحاول التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب. وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

ويُعلن التحالف عن غارات جوية لوقف تقدّم المتمرّدين يوميا منذ شهر أدّت بحسبه إلى مقتل نحو 3700 مقاتل.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الاثنين إنه قام بتنفيذ "26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 18 من الآليات العسكرية والقضاء على 140 عنصرا إرهابيا".

© 2021 AFP