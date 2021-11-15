"دبليو تي ايه" الختامية: موغوروسا تهزم كونتافيت وتلحق بها إلى نصف النهائي

أوليسيس رويس ا ف ب

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – حجزت الإسبانية غاربينيي موغوروسا بطاقتها إلى نصف نهائي دورة "دبيلو تي ايه" الختامية لموسم كرة المضرب لدى السيدات، بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 6-4 و6-4 الأحد في غوادالاخارا.

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وبفوزها على كونتافيت المصنفة ثامنة التي كانت قد ضمنت تأهلها سابقاً، حرمت موروغوسا (مصنفة سادسة) التشيكية كارولينا بليشكوفا (3) من بلوغ دور الأربعة برغم فوز الأخيرة على مواطنتها باربورا كرايتشيكوفا (2) صفر-6 و6-4 و6-4.

وتلتقي الإسبانية في نصف النهائي مواطنتها باولا بادوسا الثلاثاء.

وكانت كونتافيت قد ضمنت إحراز المركز الأول في المجموعة، بعد فوزها في أول مباراتين، لتتابع مشوارها الجيد إثر تتويجها في دورتي موسكو وكلوج-نابوكا.

وتعيّن على موغوروسا التي أنهت سلسلة من 12 انتصاراً متتالياً لكونتافيت تحقيق الفوز بعد تغلّب بليشكوفا على مواطنتها، فوجّهت إرسالاً مبكرا لكونتافيت بفوزها في أول شوطين.

كما أنقذت موغوروسا ثلاث كرات لكسر إرسالها مستفيدة من معاناة كونتافيت في الضربات الأمامية، لتحسم المباراة في ساعة و27 دقيقة.

وقضى هذا الفوز على آمال بليشكوفا التي قلبت تأخرها بمجموعة ساحقة صفر-6 وكسرٍ على إرسالها، لتهزم حاملة بطولة رولان غاروس كرايتشيكوفا.

وضربت بليشكوفا 11 إرسالاً ساحقاً، لكنها في المقابل ارتكبت 12 خطأ مزدوجاً على إرسالها. أنقذت كرتين لكسر إرسالها في الشوط قبل الأخير من المجموعة الثانية لتفرض مجموعة ثالثة حاسمة أنهتها 6-4.

© 2021 AFP