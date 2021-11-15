شرطة مكافحة الإرهاب تستجوب ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق في انفجار ليفربول

بول اليس ا ف ب/AFP

الشرطة في موقع انفجار ليفربول في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ليفربول (أ ف ب) – أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الاثنين أنها تستجوب ثلاثة رجال غداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال انكلترا فيما اعتبر السائق "بطلا" لانه عمل على تجنب "كارثة".

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وقع الانفجار الذي لم تتضح ظروفه بعد صباح الأحد في وقت كانت بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى".

ووقع قبيل الساعة 11 بالتوقيت المحلي وغرينيتش، حين كانت البلاد تلزم دقيقة صمت وعلى بعد أمتار من كاتدرائية ليفربول حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود من أجل احياء هذه الذكرى.

وصفت بعض الصحف ورئيسة بلدية ليفربول سائق سيارة الأجرة بانه "بطل".

كتبت "ديلي مايل" أنه رصد بان الراكب يوحي بانه "مشبوه" وقام بابقائه داخلها مع إقفال الأبواب قبل أن يلوذ بالفرار.

أصيب السائق في الانفجار وتوفي الراكب، كما أعلنت الشرطة.

وقالت رئيسة بلدية ليفربول جوان اندرسون في حديث مع "بي بي سي" "تمكن سائق سيارة الأجرة بفضل جهوده البطولية من تجنب كارثة رهيبة كان يمكن ان تقع في المستشفى" مؤكدة انه "أقفل أبواب" السيارة.

وقال رئيس حزب المحافظين أوليفييه دودن لشبكة "سكاي نيوز" "هذا يذكرنا بان التهديد الارهابي لم ينته".

وفي تعليقه على تصرف السائق الذي تحدثت عنه الصحافة شدد دودن على "التناقض بين جبن الهجوم الارهابي وشجاعة البريطانيين العاديين في كل مكان في البلاد الذين يفضّلون حياة الآخرين على حياتهم".

وأضاف "من الواضح انه علينا معرفة بدقة ما حصل لكن اذا كانت تلك هي الحال، فانه نموذج جديد على شجاعة فعلية".

في إطار هذا التحقيق تم توقيف ثلاثة رجال (29 و 26 و 21 عاما) في حي كينزغتون في ليفربول بموجب قانون مكافحة الارهاب كما أعلنت الشرطة مساء السبت.

وقالت شرطة مكافحة الارهاب في شمال غرب انكلترا السبت إن "الراكب وهو رجل أعلن ميتا في المكان ولم يتم التعرف على هويته بعد". هذه الوحدة مكلفة التحقيق بدعم جهاز الاستخبارات "ام آي 5"، بحسب بي بي سي.

وأضافت الشرطة ان "السائق أصيب بجروح وادخل المستشفى وهو في حالة مستقرة".

وكانت الشرطة المحلية اعلنت انها ابلغت بالامر عند الساعة 11,00 وتدخلت على الفور.

وأوضحت الشرطة "ما نعرفه حتى الآن هو أن السيارة المعنية هي سيارة أجرة وصلت إلى المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار".

- "حادث رهيب"-

لا تزال الشرطة تفرض "طوقا كبيرا" صباح الاثنين حول جادة روتلاند في ليفربول "وتم اخلاء عدد من المساكن على سبيل الاحتياط" في اطار التحقيق الجاري.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأحد إنه يتضامن مع "كل الأشخاص المصابين من جراء الحادث الرهيب في ليفربول".

قبل ساعات أعلنت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تغريدة أن الشرطة تبلغها بآخر التطورات المرتبطة بالحادث الذي وصفته بانه "رهيب".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف.

وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.

وأضاف أن شخصا تمكن من مغادرة المركبة قبل اشتعال الحريق فيما توفي الآخر.

وحضت الشرطة السكان على "الحفاظ على الهدوء والتيقظ".

© 2021 AFP