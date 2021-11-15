طالبان تشن هجوما على تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب افغانستان

جاويد تنوير ا ف ب

شخص يمر في سوق في قندهار بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021

قندهار (أفغانستان) (أ ف ب) – شنت طالبان هجوما الاثنين على عدة مخابئ مشتبه بها للذراع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية قندهار، جنوب أفغانستان، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

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وقال قائد شرطة طالبان الإقليمية عبد الغفار محمدي لوكالة فرانس برس إن هذه العملية ضد "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان"، بدأت عند منتصف الليل في أربع مقاطعات في الولاية واستمرت صباحا.

وأكد "تم حتى الآن قتل أربعة من مقاتلي داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) واعتقال عشرة ... فجر أحدهم نفسه داخل منزل".

وقال عضو في استخبارات طالبان فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن ثلاثة مدنيين على الاقل قتلوا.

منذ عودتها إلى السلطة في كابول في 15 آب/أغسطس، واجهت حركة طالبان التي جعلت الأمن أولويتها بعد عقود من الحرب، سلسلة هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان.

تنشط هذه الجماعة بشكل خاص حول مدينة جلال آباد (شرق)، أحد معاقلها القديمة حيث استهدفت بالفعل طالبان عدة مرات.

كما استهدفت الأقلية الشيعية في قندوز (شمال شرق) وكابول ومدينة قندهار، حيث أدى هجوم على أحد مساجدها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل.

استعاد تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان زخمه مع عودة طالبان إلى السلطة بعد أن أصيب بضعف شديد في عام 2019 بفضل العمليات التي قام بها الجيش الأفغاني بمساعدة الولايات المتحدة.

ويعد التنظيم، وهو جماعة إسلامية سنية مثل طالبان، أكثر صرامة ويدعو إلى "الجهاد العالمي". كما يشكل التهديد الرئيسي لسلطة طالبان وإن كانت الحركة تسعى إلى تقليص نفوذه.

© 2021 AFP