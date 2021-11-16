المجموعة العسكرية في بورما ستوجّه تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء انتخابات 2020 لأونغ سان سو تشي

ا ف ب/ارشيف

اونغ سان سو تشي في نايبيداو في 17 كانون الثاني/يناير 2020

رانغون (أ ف ب) – ستوجّه المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما إلى الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في شباط/فبراير والمستهدفة مذاك بعدة اجراءات قضائية، تهمة "التزوير الانتخابي" أثناء الانتخابات التشريعية للعام 2020 التي حقق فيها حزبها فوزًا ساحقًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

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وأفادت صحيفة "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" (Global New Light of Myanmar) أن سو تشي ستُلاحق بتهمة "التزوير الانتخابي وأعمال غير قانونية". وستتمّ ملاحقة 15 مسؤولًا آخر كانوا قد أوقفوا أثناء انقلاب شباط/فبراير وبينهم الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، بالتهمة نفسها.

يأتي ذلك غداة الإفراج عن الصحافي الأميركي داني فينستر الذي مُنح عفوًا بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن عشية محاكمته التي كان سيواجه خلالها احتمال فرض بحقه عقوبة السجن المؤبد بتهمة الإرهاب. وتمّ ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وتشهد بورما اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.

منذ حزيران/يونيو، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عاما) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 شباط/فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بكوفيد-19 والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.

ويندد العديد من المراقبين بمحاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020.

في نهاية تشرين الأول/اكتوبر، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي البالغ من العمر 80 عاما بالسجن 20 عاما بتهمة الخيانة.

وأنهى الانقلاب العسكري فترة من الديموقراطية شهدتها البلاد استمرت لعقد.

منذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني وتم توقيف أكثر من سبعة آلاف بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية "رابطة مساعدة السجناء السياسيين" التي تسلّط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب واعدامات خارج اطار القانون.

© 2021 AFP