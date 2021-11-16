ليبيا: المشير خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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قدم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، الثلاثاء ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر. وفي كلمة له، أكد أنه يريد قيادة الشعب الليبي خلال مرحلة مصيرية.

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أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، الثلاثاء ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقال في كلمة بثتها شاشات التلفزة: "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية".

فرانس24/أ ف ب

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