"ايه تي بي" الختامية: مدفيديف يدنو من نصف النهائي بفوزه على زفيريف وانسحاب بيريتيني

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بعد فوزه على الالماني ألكسندر زفيريف في دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – اقترب حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف بشكل كبير من بلوغ الدور نصف النهائي لدورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوز مثير الثلاثاء على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6).

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وهذا الفوز الثاني لمدفيديف في المجموعة الحمراء بعد افتتاحي على البولندي هوبرت هوركاش، فيما تعرض زفيريف للخسارة الاولى بعد أن خرج منتصرًا من مباراته الاولى ضد الايطالي ماتيو بيريتيني إثر انسحاب الاخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، قبل أن يعلن تزامنًا مع مباراة خصميه انسحابه الكلي من الدورة.

وهذا الانتصار الخامس تواليًا للروسي على زفيريف والسادس في مجمل المواجهات المباشرة بينهما، مقابل خمسة للألماني.

قال الروسي (25 عامًا) بعد الفوز "بالطبع هي مباراة للذكرى. عندما تفوز 8-6 في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة، بعد أن تقدم هو 4-2 قلت لنفسي سيرسل بعض الارسالات الساحقة ويفوز. قلبت النتيجة الى 6-4 وقلت لنفسي هذه فرصتي الآن".

وسيضمن مدفيديف مقعدًا في نصف النهائي في حال فوز هوركاش في وقت لاحق اليوم على الايطالي يانيك سينر الذي استدعي بدلا من مواطنه بيريتيني، وفق بيان على الموقع الرسمي لرابطة المحترفين.

وقال بيريتيني في بيان على حسابه على إنستغرام "فكرت كثيرًا وبكيت وأخيرًا قررت. ستنتهي الدورة عند هذا الحد بالنسبة لي. أنا محبط، لم أتخيل أنني سأترك أهم دورة كرة مضرب في ايطاليا بهذه الطريقة"، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار لأن "جسمي غير جاهز لمواجهة التحديات التي تنتظرني".

وبدأ مدفيديف المباراة كاسرًا إرسال منافسه في الشوط الثاني، كان كافيًا ليحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-3.

ونجح كل لاعب في المحافظة على إرساله في المجموعتين الثانية والثالثة واحتكما الى شوط فاصل "تاي برايك"، تفوق الالماني في الاول ليفرض مجموعة حاسمة أنهاها مدفيديف لصالحه.

وقال الروسي "تحاول أن تقدم أفضل ما لديك. أحيانًا يكون الحظ الى جانبك، وأحيانًا أخرى لا. في بعض الأحيان يكون الأمر أكثر من مجرد حظ. أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي وأنا سعيد حقًا بأن المباريات السبع الماضية ذهبت لصالحي" في الدورة الختامية.

© 2021 AFP