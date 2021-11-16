بطولة ألمانيا: دعوات سياسية لجعل اللقاح إلزاميًا

كريستوف ستاخي ا ف ب/ارشيف

أثار لاعب خط وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش جدلاً حول ما إذا كان يجب أن يتم تلقيح لاعبي كرة القدم أم لا باعترافه بأنه لم يتلقح "لأسباب شخصية"

برلين (أ ف ب) – دعا سياسي ألماني بارز إلى جعل اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلزاميًا لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا، في وقت تكافح البلاد لاحتواء الموجة الرابعة الشرسة للجائحة.

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قال ماركوس سودر رئيس ولاية بافاريا لقناة "بيلد تي في": "أنا أؤيد التلقيح الإجباري لبعض الفرق المحترفة - هذا ما نحتاجه".

وتابع "أعتقد أنه سيكون دليل جيد إذا ناقشنا شيئًا من هذا القبيل لقطاع كرة القدم أيضًا - كدليل على الوحدة بين المشجعين واللاعبين".

يُسمح فقط للمشجعين الملقحين بشكل كامل أن يدخلوا الى الملاعب في بافاريا، فيما يكتفي اللاعبون بإظهار نتيجة سلبية لفحص الكشف عن الفيروس، وفق سودر.

سجل معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس في ألمانيا ارتفاعًا جديدًا الثلاثاء، بعد يوم واحد من تجاوزه 300 إصابة لكل 100 ألف شخص، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذه العتبة منذ بداية الوباء.

تسعون بالمئة من لاعبي الدرجتين الاولى والثانية في ألمانيا ملقحون بشكل كامل - وهو رقم أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 67.6%.

لكن الشهر الماضي، أثار لاعب خط وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش جدلاً حول ما إذا كان يجب أن يتم تلقيح لاعبي كرة القدم أم لا باعترافه بأنه لم يتلقح "لأسباب شخصية".

كان كيميش واحدًا من خمسة لاعبين خضعوا للحجر الصحي الأسبوع الماضي خلال تواجدهم مع المنتخب الوطني للنافذة الدولية بعد أن ثبتت إصابة زميلهم في بايرن نيكلاس زوله الملقح بالكامل، قبل أن يلتحقوا بالتمارين الثلاثاء.

أوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، موقف النادي من خلال إصراره على "ضرورة تطعيم لاعبينا".

عدد قليل فقط من لاعبي بايرن اختاروا عدم التلقيح ويقول كان إن هؤلاء "يفكرون الآن بجدية شديدة" لتلقيه.

© 2021 AFP