تصفيات مونديال 2022: السعودية تزحف بثبات نحو التأهل وفوز أول للإمارات

نهاك نغويين ا ف ب

هانوي (أ ف ب) – تابع المنتخب السعودي خطاه الثابتة نحو تأهل مباشر إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد عودته فائزاً من أرض فيتنام 1-صفر الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، فيما أنعشت الإمارات آمالها بفوز أوّل على مضيفها اللبناني بهدف وحيد.

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وبهدف صالح الشهري (31)، رفعت السعودية رصيدها إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، بفارق 6 نقاط عن أستراليا التي تلعب لاحقاً مع الصين (4) في الشارقة، كما تحلّ اليابان (9) على سلطنة عُمان (7).

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل.

وسنحت للسعودية فرصة مبكرة ضاعت على الشهري لاعب الهلال بجوار القائم من رأسية قريبة (4).

لكن الشهري هزّ الشباك في الثانية بعد ضغط ومراوغة من فهد المولد على الدفاع، ثم تمريرة عكسها الشهري برأسه ساقطة عبرت خط المرمى برغم محاولات الحارس (31).

قال الشهري بعد الفوز "استطعنا خطف المهم وحققنا الهدف، والمهمة تمت على أكمل وجه".

واستحوذ "الأخضر" بعد ذلك دون فرص حقيقية، وفي الثاني، تصدى حارس فيتنام لكرة صعبها من سالم الدوسري (47)، ثم ارتدت رأسية علي البليهي من العارضة (57).

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً سعودياً ثانياً سجله المولد نتيجة دفع من فراس البريكان على مدافع فيتنامي (76).

الامارات تسقط لبنان وتنعش آمالها

واقتنص منتخب الامارات أول فوز في الدور الثالث، عندما أسقط مضيفه اللبناني 1-صفر على ملعب صيدا (جنوب) ضمن المجموعة الأولى.

عاد الإماراتيون من لبنان بفوز أول في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية - ا ف ب

ورفع "الأبيض" نقاطه الى ست ليصبح ثالثاً موقتاً، فيما فقد منتخب "الأرز" مركزه الثالث بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط، بانتظار باقي النتائج في مجموعة تتصدرها إيران (13) أمام كوريا الجنوبية (11).

وكان المضيف الأفضل على مدار الشوطين، إلاّ أنّ لاعبيه فشلوا في الوصول إلى الشباك الإماراتية.

وبدا المدرب التشيكي لمنتخب لبنان ايفان هاشيك مغامراً برغم غياب قائد الدفاع جوان الأومري والقائد حسن معتوق، إذ دفع بتشكيلة مغايرة عن تلك التي لعب بها ضد إيران (1-2).

في المقابل، تأثر مدرب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك بالغيابات الكثيرة في تشكيلته، أبرزهم لاعب الوسط محمد عباس وفابيو ليما خلفان مبارك وحمد المنهالي بداعي الإصابة، ووليد عباس للإيقاف.

وجاءت الفرصة الأولى عبر تسديدة محمد قدوح البعيدة علت مرمى الحارس علي خصيف (12)، وانسل "سوني" سعد بين المدافعين وسدد كرة صدها الحارس (22)، ثم تألق الأخير مجدداً أمام رأسية روبرت ملكي (23).

أوّل تهديد اماراتي جاء بعد نحو نصف ساعة من تسديدة بعيدة من علي سالمين لم تصب المرمى (28)، وسدّد رمضان من بعيد أيضاً بين يدي الحارس مصطفى مطر (30). وأخطر فرص الشوط الأول كانت لسعد من ركلة حرة مباشرة ارتدت من العارضة وتابعها ربيع عطايا أبعدها المدافع الاماراتي محمد العنزي قبل اختراقها الشباك (40).

في الثاني، تابع لبنان أفضليته، فلعب عطايا كرة قوية من ركنية تابعها قاسم الزين وأنقذها محمد العطاس عن خط المرمى (47).

ودفع فان مارفيك بخليل ابراهيم وسيباستيان تيغالي لتنشيط الناحية الهجومية، وأضاع علي مبخوت فرصة خطرة إذ مرت رأسيته بجانب المرمى (70).

واثر خطأ من عباس عاصي على تيغالي، سجل علي مبخوت من ركلة جزاء الى يسار الحارس مصطفى مطر مانحاً التقدم للامارات (85).

وأهدر قدوح فرصة التعادل برأسه بجانب المرمى (87)، ولاحت فرصة أخرى لقاسم الزين وأيضاً مرت رأسيته بجانب المرمى (89).

وفي المجموعة عينها، يلعب في وقت لاحق العراق (4) مع كوريا الجنوبية وسوريا (2) مع إيران.

© 2021 AFP