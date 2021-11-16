تصفيات مونديال 2022: هولندا تعود الى النهائيات وتكمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة عن أوروبا

جون تايس ا ف ب

ستيفن برخفين يحتفل بهدفه مع هولندا ضد النروج ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في ملعب "فينورد" في روتردام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – سيعود المنتخب الهولندي الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 بعد غيابه عن النسخة الاخيرة، بعد أن أكمل الثلاثاء عقد المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة عن أوروبا، بفوز متأخر 2-صفر على النروج في روتردام أمام مدرجات فارغة ضمن منافسات الجولة العاشرة والاخيرة من المجوعة السابعة.

إعلان اقرأ المزيد

وانتظرت هولندا حتى الدقيقة 84 لتفتتح التسجيل عبر ستيفن بيرخفين قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني (90+1)، لتتصدر مجموعتها برصيد 23 نقطة أمام تركيا (21) الفائزة 2-1 على مضيفتها مونتينيغرو لتتأهل لخوض الملحق في آذار/مارس المقبل. فيما اكتفت النروج بالمركز الثالث (18).

وانضمت هولندا الى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.

وجاء تأهل المنتخب البرتقالي أمام أعين مدربه لويس فان غال الجالس على كرسي متحرك بعد أن انزلق وسقط على وركه عندما كان يوقف دراجته في الفندق عائدًا من حصة تدريبية الاحد.

وعاد فان غال للإشراف على هولندا لفترة ثالثة في آب/أغسطس الماضي خلفًا للمقال فرانك دي بور، ولم يعرف المنتخب بقيادته طعم الهزيمة في سبع مباريات التصفيات (خمسة انتصارات وتعادلان).

وكان فان غال أخفق في فترته الاولى (2000-2001) في قيادة "الطواحين" الى نهائيات مونديال كوريا واليابان 2002، قبل أن يقوده الى كأس العالم في البرازيل 2014 حيث حل في المركز الثالث على حساب البرازيل بعد أن خسر في نصف النهائي ضد الأرجنتين.

وكانت هولندا وصيفة 1974، 1978 و2010 فوّتت فرصة التأهل في الجولة السابقة عندما فرطت بتقدّم هدفين لديباي أمام مونتينيغرو لتتلقى هدفين في الدقائق الثماني الاخيرة وتكتفي بالتعادل 2-2.

ولعبت النروج بغياب مهاجمها الفتاك إرلينغ هالاند المبتعد منذ فترة عن الملاعب بسبب الاصابة، علمًا أنه كان صاحب الهدف عندما تعادل المنتخبان 1-1 في المباراة الاولى التي جمعتهما في أوسلو في التصفيات في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأجرى فان غال ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد مونتينيغرو السبت، مشركًا بيرخفين في الهجوم بدلا من دونييل مالين وقلب الدفاع ماتيس دي ليخت مكان ستيفان دي فري الذي أصيب في أواخر المباراة السابقة. كما عاد الحارس ياسبر سيليسين بدلا من جاستن بيلو.

وجاء التهديد الاول من رأسية لديباي إثر عرضية من بيرخفين استقرت بين يدي الحارس (13)، قبل أن تصله الكرة الى داخل المنطقة من دنزل دمفريس حاول تسديدها لكنها كانت خفيفة (15) قبل أن يتابع رأسية أيضًا إثر عرضية سهلة بين يدي أوريان نايلاند (27).

أتيحت قبلها بدقيقة فرصة لأرنوت دانيوما الذي توغل الى داخل المنطقة وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم (26).

وكاد أن يسجل ديباي هدفًا رائعًا عندما أظهر تقنية عالية عندما التف نصف لفة حول نفسه وسدد كرة على الطائر من خارج المنطقة التقطها الحارس (40).

ولم يشهد الشوط الثاني العديد من الفرص من جانب الطرفين وكانت التسديدة الاولى بين الخشبات الثلاث تلك التي جاء منها الهدف الاول، بعد تمريرة من دانيوما الى بيرخفين داخل المنطقة سددها صاروخية بيمناه في سقف المرمى (84).

وشن الهولنديون مرتدة بعد ركلة ركنية للنروج لينطلق بيرخفين من قبل خط منتصف الملعب نحو داخل المنطقة قبل أن يمرر كرة خالصة الى ديباي تابعها في الشباك (90+1).

في المباراة الاخرى، تقدمت مونتينيغرو في الدقيقة الثالثة عبر فاتوس بيكيرجاج قبل أن تعود تركيا من خلال كريم أكتور أوغلو (22) وأوركون كوكشو (60).

كما فازت لاتفيا 3-1 في جبل طارق في مباراة هامشية.

© 2021 AFP