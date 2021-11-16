ثلاثة قتلى في هجومين في كمبالا

سومي سادروني ا ف ب/AFP

شرطيون في موقع احد الانفجارين في كمبالا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

كمبالا (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأُصيب 33 آخرون بجروح في هجومين "انتحاريين" وقعا صباح الثلاثاء في وسط كمبالا عاصمة أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة فريد انانغا في مؤتمر صحافي إن مجموعة محلية مرتبطة بمتمردي "القوات الديموقراطية المتحالفة" شنت الهجومين موضحا "حتى الآن لدينا جثث ثلاثة قتلى وثلاثة انتحاريين (...) وثمة 33 جريحا، خمسة منهم إصابتهم بالغة".

وفي وقت سابق قال مساعد قائد الشرطة الأوغندية ادوارد أوشم لوكالة فرانس برس أن "الانفجارين وقعا قرب المقر العام للشرطة وقرب مدخل البرلمان، وكليهما في حيّ الأعمال في العاصمة" لافتًا إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وكتب الناطق باسم وزارة الصحة آينبيونا ايمانويل على تويتر أنه "اثر عمل ارهابي مؤسف وجبان، يعمل طاقمنا الصحي بدون هوادة لانقاذ حياة جرحى".

وتسبب الانفجار قرب مقر الشرطة بتحطّم الزجاج فيما أدّى الانفجار القريب من مدخل البرلمان إلى احتراق سيارات مركونة في الجوار، بحسب قوله.

وأشارت الناطقة باسم الصليب الأحمر في أوغندا ايرين ناكاسيتا لوكالة فرانس برس إلى أنهم "أرسلوا فريقًا" إلى المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لشركة تزويد انترنت في أوغندا كايل سبينسر الذي سمع دوي الانفجارين أنهما تسببا بهلع لدى الناس في الحيّ.

وروى لوكالة فرانس برس "الطريق باتجاه البرلمان مغلقة وثمة أشخاص يبكون فيما يحاول الباقون الهروب من هذه المنطقة" وأن "الجميع يخلي مباني المكاتب فيما أغلقت الأبنية ولا يسمح بدخول أي شخص".

وألغى البرلمان جلسته المقررة الثلاثاء بعد الهجوم طالبا من اعضائه تجنب المنطقة.

ووضع محيط البرلمان تحت مراقبة مشددة مع نشر جنود بكامل سلاحهم واعضاء من الشرطة العلمية الذين كانوا يتفقدون الموقع.

طلبت السفارة الأميركية في كمبالا من مواطنيها البقاء بعيدا عن المنطقة ومتابعة وسائل الاعلام.

"القوات الديموقراطية المتحالفة"

وشهدت كامبالا سلسلة هجمات مؤخرا نسبت إلى "القوات الديموقراطية المتحالفة"، المجموعة المسلمة المتمردة في اوغندا التي نشأت منذ أكثر من 25 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة حيث تنشر الرعب.

وتعدّ "القوات الديموقراطية المتحالفة" المجموعة المسلحة الأكثر فتكا من بين 120 جماعة مشابهة تنشط في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأعلنت الولايات المتحدة رسميا بأنها مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. يسمي تنظيم الدولة اسلامية هذه القوات ب "ولاية وسط افريقيا".

أدى انفجار قنبلة في مطعم في العاصمة في 23 تشرين الأول/اكتوبر الى مقتل نادلة شابة، واعتداء انتحاري في حافلة قرب كمبالا بعد يومين الى سقوط العديد من الجرحى.

وقد تبنى التنظيم "ولاية وسط افريقيا" الهجوم الأول.

وكانت السلطات الأوغندية أعلنت انها تتشبه بأن القوات الديموقراطية المتحالفة تحضر هجوما جديدا واسع النطاق.

في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن أول هجوم له في أوغندا، وهو هجوم بقنبلة على مركز للشرطة في منطقة كاويمبي.

© 2021 AFP