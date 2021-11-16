"دبليو تي ايه" الختامية: خروج المصنفة أولى سابالينكا وساكاري إلى المربع الأخير

أوليسيس رويس ا ف ب

اليونانية ماريا ساكاري بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سبالينكا في غوادالاخارا الإثنين

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – ودّعت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا من دور المجموعات في دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب لدى السيدات، بعد خسارتها بثلاث مجموعات أمام اليونانية ماريا ساكّاري الإثنين.

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وضربت ساكّاري موعداً في نصف النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثامنة، بعد مباراة شاقة دامت ساعتين و47 دقيقة حسمتها بنتيجة 7-6 (7-1) و6-7 (6-8) و6-3.

ودفعت سابالينكا (23 عاماً) ثمن ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً على ارسالها. أهدرت فرصة التقدم في المجموعة الأولى وسمحت لساكّاري بقلب تأخرها 3-5 لتفرض شوطاً حاسماً "تاي بريك".

تفوقت اليونانية 7-1 حاسمة المجموعة الأولى ورامية الكرة في ملعب البيلاروسية التي كانت بحاجة للفوز في مجموعتين كي تبلغ المربع الأخير.

ردّت التحية في شوط حاسم لتحسم الثانية، بعد أن أفسحت المجال لساكاري مجدداً بقلب تأخرها 3-5 لتعادل 5-5.

لكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت سابالينكا 10 أخطاء مزدوجة على ارسالها، فأحرزت أقلّ من نصف النقاط على ارسالها، لتعبد الطريق أمام خصمتها نحو بلوغ نصف النهائي.

وفي نصف النهائي الآخر تتواجه الإسبانيتان غاربينيي موغوروسا السادسة وباولا بادوسا السابعة. واللافت ان دور المجموعات شهد توديع المصنفات الأولى والثانية والثالثة والخامسة.

© 2021 AFP