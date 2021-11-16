"دبليو تي ايه" الختامية: موغوروسا الى النهائي على حساب مواطنتها بادوسا

أوليسيس رويس ا ف ب

الاسبانية غاربيني موغوروسا في الدور نصف النهائي من في دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب لدى السيدات ضد مواطنتها باولا بادوسا في غوادالاخارا في 16 تشريان الثاني/نوفمبر 2021

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – بلغت الاسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة سادسة المباراة النهائية من في دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب لدى السيدات، بفوزها على مواطنتها باولا بادوسا السابعة 6-3 و6-3 الثلاثاء في غوادالاخارا.

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وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها موغوروسا المباراة النهائية في هذه البطولة في رابع مشاركة لها بعد أعوام 2015 و2016 و2017، كما باتت ثاني لاعبة لإسبانية تبلغ مباراة القمة بعد أرانتشا سانشيس التي خسرت النهائي امام الالمانية شتيفي غراف في نيويورك عام 1993.

ونجحت موغوروسا في أول لقاء رسمي مع مواطنتها في كسر إرسال منافستها في مطلع المجموعة الاولى لتتقدم عليها 3-1 ثم حافظت على تقدمها لتفوز بها 6-3.

وتقدمت غاربينيي بسرعة في المجموعة الثانية 3-صفر وعرفت كيف تدير المباراة لتخرج فائزة في ساعة و25 دقيقة.

وتعتبر المكسيك فأل خير لموغوروسا بطلة رولان غاروس عام 2016 وويمبلدون عام 2017، لأنها توجت بطلة في دورة مونتيري المحلية مرتين.

في المقابل، كانت بادوسا تشارك في البطولة للمرة الاولى في مسيرتها وذلك بفضل تتويجها المفاجىء في دورة إنديان ويلز الاميركية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وستلتقي موغوروسا في النهائي الفائزة في مباراة اليونانية ماريا ساكاري والاستونية أنيت كونتافيت في وقت لاحق.

© 2021 AFP