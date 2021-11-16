دوري "أن بي ايه": ديروزان يقود بولز للفوز على ليكرز وويزاردز يعزز صدارته للشرقية

جوناثان دانييل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ألحق شيكاغو بولز خسارة مدوية بمضيفه لوس أنجليس ليكرز 121-103، في مباراة شهدت تألق نجم الأول ديمار ديروزان بتسجيله 38 نقطة

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق شيكاغو بولز خسارة مدوية بمضيفه لوس أنجليس ليكرز 121-103، في مباراة شهدت تألق نجم الأول ديمار ديروزان بتسجيله 38 نقطة الإثنين، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وقلب واشنطن ويزاردز تأخره أمام نيو أورليانز بيليكانز إلى فوز 105-100، ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية، فيما حقق فينيكس صنز انتصاره التاسع توالياً هذا الموسم بعد فوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 99-96.

على ملعب "ستايبلس سنتر"، قضى ديروزان على آمال أصحاب الأرض الذي طُرد من صفوفه أنتوني ديفيس وذلك للمرة الثانية فقط في مسيرته، ليمنى بطل الدوري قبل عامين بخسارته السابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات ويقبع في المركز السابع للمنطقة الغربية.

أحكم بولز سيطرته على المباراة منذ البداية، ليتقدم في الربع الاول 33-25، ونجح في ايصال الفارق بينه وبين منافسه إلى 28 نقطة في بعض أوقات اللقاء.

وحصل ديروزان على مساعدة من لاعب ليكرز السابق لونزو بول الذي أضاف 27 نقطة، فيما ساهم زاك لافين بـ 26.

وعزز بولز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات مقابل 3 هزائم.

في المقابل، برز في صفوف الخاسر تالن هورتون-توكر كأفضل مسجل مع 28 نقطة، فيما أضاف راسل ويستبروك 25.

وأنهى ديفيس اللقاء مع 20 نقطة، قبل أن يتعرض للطرد في وقت متأخر من الربع الثالث بعد احتجاجه بغضب على الحكام لاستئناف المباراة عندما حاول ارتداء حذائه.

وفي واشنطن، قلب ويزاردز تأخره بفارق 19 نقطة ليفوز على نيو أورليانز بيليكانز.

وحقق ويزاردز فوزه الخامس توالياً ليرفع سجله إلى 10 انتصارات مقابل 3 هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.

سجل سبنسر دينويدي 27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف كنتافيوس كالدويل-بوب 18.

وفي مينيابوليس، حقق فينيكس صنز انتصاره التاسع توالياً بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز.

وتألّق في صفوف الفائز المخضرم كريس بول برمية ساهمت في تقدم فريقه لينهي اللقاء وفي رصيده 21 نقطة، منها 19 في الربع الأخير، فيما برز زميلاه ديفن بوكر بتسجيله 29 نقطة ودياندري أيتون مع 22.

عند الخاسر، تألق كارل أنتوني-تاونز من الدومينيكان مع 35 نقطة و13 مرتدة.

وفي دالاس، سجل الثنائي اللاتفي كريستابس بورزينغيس والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 52 نقطة معاً، ليقلبا تأخر فريقهما دالاس مافريكس من 13 نقطة في الربع الثالث إلى فوز أمام دنفر ناغتس 111-101.

وأنهى بورزينغيس اللقاء مع 29 نقطة، فيما ساهم دونتشيتش بـ 23 وأضاف 11 تمريرة حاسمة، في مباراة شهدت تبدل هوية الفريق المتصدر أكثر من 13 مرة.

وقلب مافريكس تأخره في الربع الأخير بتسجيله 32 نقطة مقابل 18 لأصحاب الأرض.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري في الموسم المنصرم لائحة المسجلين في دنفر مع 35 نقطة، فيما سجل مونتي موريس 17.

© 2021 AFP