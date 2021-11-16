غوانيو المنضم إلى ألفا روميو أوّل سائق صيني في تاريخ الفورمولا واحد

مراسل ا ف ب

سبق لغوانيو أنّ اختبر سيارات المقعد الأحادي في الفئة الاولى كسائق احتياط لدى فريق ألبين

هونغ كونغ (أ ف ب) – أعلن فريق ألفا روميو الثلاثاء أنّ دجو غوانيو سيدافع عن ألوانه في الموسم المقبل 2022، ليصبح بالتالي أوّل سائق صيني يشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد.

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وسيزامل غوانيو، ابن الـ 22 عاماً والذي يخوض منافسات بطولة سباقات فورمولا2 هذا الموسم، الفنلندي فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس بعد خمسة أعوام مع فريق "الأسهم الفضية" ليحل بدلاً من مواطنه كيمي رايكونن الذي كان أعلن في وقت سابق من العام الحالي اعتزاله سباقات الفئة الأولى.

أثنى ألفا روميو في بيان على سائقه الجديد قائلاً "هو رائد سيكتب صفحة محورية من تاريخ رياضة السيارات في بلاده".

وسيخلف غوانيو، السائق الآخر الإيطالي أنتونيو جوفيناتسي الذي كان أعلن ألفا روميو انه سيغادر صفوفه مع نهاية البطولة الحالية.

وسبق لغوانيو أنّ اختبر سيارات المقعد الأحادي في الفئة الاولى كسائق احتياط لدى فريق ألبين (رينو سابقاً) في 2021، وذلك للعام الثاني توالياً وشارك في التجارب الحرة خلال سباق جائزة النمسا الكبرى هذا العام، لترتفع اسهمه في الفترة الاخيرة حول امكانية انتقاله من فورمولا2 إلى فورمولا واحد.

وكان مواطنه ما كينخوا آخر من شارك في التجارب الحرة عامي 2012 و2013 مع فريقي إتش آر تي وكاترهام، ولكن من دون أن يحصل أي سائق صيني على شرف المشاركة باحدى الجوائز الكبرى في تاريخ البطولة.

نقل فريق ألفا روميو عن غوانيو الذي تابع دروسه في بريطانيا قوله "حلمت منذ صغري بأن أتسلق عالياً بقدر ما أستطيع، في رياضة أشعر بشغف تجاهها والآن أصبح الحلم حقيقة".

وتابع "إنه لشرف لي أن أبدأ مسيرتي في سباقات الفورمولا واحد مع فريق مبدع، فريق قدّم الكثير من المواهب الشابة إلى الفورمولا واحد في الماضي. الآن أصبح الحلم حقيقة".

وأضاف غوانيو "أنّ تكون أول سائق صيني في الفورمولا واحد، فذلك يعدّ إنجازاً كبيراً في تاريخ رياضة السيارات الصينية".

وختم "أعلم أن الكثير من الآمال ستقع عليّ، وكما هي الحال دائمًا، سأعتبر هذا دافعًا لأصبح أفضل وتحقيق المزيد".

بدأت قصة غوانيو الحقيقية عام 2012، عندما توجه الشاب اليافع المولود في 30 أيار/مايو 1999 في شانغهاي، الى مدينة شيفيلد في الشمال الانكليزي لينضم الى حظيرة تشارك في سباقات الكارتينغ، مشيراً "لم أكن اجيد اللغة الانكليزية في تلك الفترة".

وبعد بداياته المشجعة على حلبات الكارتينغ وفي مختلف فئات سباقات سيارات المقعد الأحادي، انضم غوانيو إلى أكاديمية رينو سبور التي تُعنى بالاحاطة بالمواهب القيادية الشابة وتطويرها للوصول إلى الفورمولا واحد.

في موسمه الاول في سباقات فورمولا 2 عام 2019، اختير غوانيو افضل سائق مبتدئ، بحلوله في المركز السابع مع الفريق البريطاني "يوني-فيرتويزي رايسينغ".

ونجح الصيني في موسم 2020 الذي شهد اضطرابات كثيرة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 على نطاق واسع، في تحقيق أول فوز له في هذه الفئة وتحديداً في سباق سوتشي الروسي، منهياً البطولة في المركز السادس عند السائقين.

هذا العام، يحتل المركز الثاني متأخراً بفارق 36 نقطة عن المتصدر الاسترالي أوسكار بياستري قبل جولتين (ست سباقات) من النهاية.

© 2021 AFP