مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

متظاهران فلسطينيان يهربان من الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

القدس (أ ف ب) – قُتل شاب فلسطيني الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات في بلدة طمون في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "صدام حسن بني عودة (26 عاما) أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة طمون في كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى"، وذلك خلال مواجهات جرت على الطريق المؤدي إلى مدينة طوباس المجاورة لبلدة طمون أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لتنفيذ اعتقالات.

ولم يرغب الجيش الإسرائيلي بالتعليق فورًا عندما تواصلت وكالة فرانس برس معه.

تندلع مواجهات بشكل روتيني في الضفة الغربية عندما تدخل القوات الإسرائيلية البلدات الخاضعة للسلطة الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات أو بعد تظاهرات ضد الاستيطان والاحتلال.

يعيش أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إضافة إلى أكثر من 2,8 مليون فلسطيني، في حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

© 2021 AFP