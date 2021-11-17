إنقاذ 272 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

مهاجرون بعد انتشالهم من البحر على اثر غرق زورقهم في بحر المانش في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2020

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت الثلاثاء قبالة مضيق "با دو كاليه" في بحر المانش 272 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى إنكلترا.

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وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّ المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقّى ليل الإثنين-الثلاثاء بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الثلاثاء.

وأوضح البيان أنّ زورقاً تابعاً للدرك البحري أسعف 48 شخصاً خلال ثلاث عمليات إنقاذ.

وأحصت المديرية ما مجموعه 10 عمليات إنقاذ عن بُعد، نفّذت إحداها سفينة تجارية.

ووفقاً للبيان فقد نقل جميع المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم وعددهم 272 شخصاً إلى مرافئ كاليه ودونكيرك وبولونيي-سور-مير وتولّت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية 2018 تزايدا عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتّحدة، على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

وبحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

وتمثّل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ إنّ العام 2020 بأسره سجّل عبور أو محاولة عبور حوالى 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر في 2019 و600 في 2018.

© 2021 AFP