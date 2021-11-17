ارتفاع هائل في رواتب مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد في آب/أغسطس 2021 بعد أن غادره في 2009 الى ريال مدريد الإسباني

لندن (أ ف ب) – ارتفعت قيمة الرواتب في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بنسبة 23 في المئة خلال الفترة التي عاد فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صفوفه، وفق ما أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن النادي الأربعاء.

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أظهرت أرقام الربع الأول من السنة المالية 2021-2022 زيادة قدرها 16.6 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) في "نفقات استحقاقات الموظفين" مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على الرواتب خلال الربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر، بعدما أعاد النادي رونالدو الى ملعب "أولد ترافود" الذي غادره في 2009 وتعاقد مع المدافع الفرنسي رافايل فاران والجناح جايدون سانشو، 88.5 مليون جنيه إسترليني.

تم تعويض هذا الارتفاع بمبلغ 17.4 مليون جنيه إسترليني بفضل بعض صفقات بيع اللاعبين، لاسيما انتقال دانيال جيمس إلى ليدز، كما حصل النادي أيضًا على أرباح من انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر الايطالي إلى تشلسي، بعد أن لعب لصالح الشياطين الحمر بين 2017 و2019.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 16.1 في المئة إلى 126.5 مليون جنيه إسترليني، ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة الدخل في أيام المباريات بعد عودة المشجعين بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات التجارية بنسبة 7.9 في المئة لتصل إلى 64.4 مليون جنيه إسترليني. ولعودة رونالدو فضل جزئي في ذلك، رغم أن النجم البرتغالي وصل فقط في الشهر الأخير من الربع.

وتراجع النادي الذي لم يحقق أي لقب منذ 2017، إلى المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة، أبرزها خسارتين على أرضه ضد غريميه ليفربول كانت مذلة بخماسية نظيفة ومانشستر سيتي (2-صفر).

ويتعرض المدرب النروجي أولي غونار سولشاير لضغوط متزايدة مع تأخر النادي بتسع نقاط عن تشلسي المتصدر.

© 2021 AFP