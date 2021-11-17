"ايه تي بي" الختامية: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي بسهولة وانسحاب تسيتسيباس

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي من بطولة "ايه تي بي" الختامية في كرة المضرب، بفوزه السهل على الروسي أندري روبليف 6-3 و6-2 الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الخضراء.

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ولم يجد الصربي أي صعوبة في تخطي منافسه في أول مواجهة بينهما واحتاج إلى 68 دقيقة فقط لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة العاشرة في هذه البطولة.

والفوز هو الثاني لديوكوفيتش في البطولة، بعد تغلبه على النروجي رود كاسبر بمجموعتين نظيفتين.

ويسعى ديوكوفيتش الى احراز لقب البطولة للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي في عدد الالقاب المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

في المقابل، انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً من البطولة لمعاناته من أوجاع في مرفقه، بحسب ما اعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الاربعاء.

وقال بيان صادر عن الرابطة ان تسيتسيباس "انسحب بسبب إصابة في مرفقه الأيمن"، وسيحل بدلاً منه البريطاني كاميرون نوري الذي سيواجه كاسبر رود في وقت لاحق.

وخسر تستسيباس مباراته الأولى في البطولة أمام روبليف 4-6 و4-6.

وكان تسيتسيباس الذي بلغ نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، انسحب في بداية مشواره في دورة باريس-بيرسي للماسترز ألف نقطة بسبب الإصابة ذاتها الشهر الماضي.

وبات تسيتسيباس ثاني لاعب ينسحب من هذه البطولة بعد الإيطالي ماتيو بيريتيني الثلاثاء بداعي إصابة في عضلات البطن، وحل بدلاً منه مواطنه يانيك سينر.

© 2021 AFP