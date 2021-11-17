برشلونة يقدّم ألفيش العائد "للقتال من أجل مكاني" في الفريق

الظهير البرازيلي داني ألفيش (يمين) خلال تقديمه من قبل رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا (يسار) في ملعب كامب نو بعد عودته الى النادي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – أكّد الظهير البرازيلي داني ألفيش أنه عاد الى برشلونة للقتال من أجل مكانه في الفريق "لا للراحة"، وذلك خلال تقديمه الأربعاء أمام قرابة عشرة آلاف مشجع في ملعب "كامب نو".

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دخل ألفيش (38 عامًا) حافي القدمين، مبتسمًا، لوّح للجماهير وهم يهتفون باسمه، قبل أن يوقّع على العقد على أرض الملعب مع رئيس النادي جوان لابورتا.

يعود الظهير الايمن المخضرم الى برشلونة ليلعب تحت إشراف زميله السابق والمدرب الجديد تشافي هرنانديس الذي تشارك معه الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكاتالوني.

أكد خلال المؤتمر الصحافي "شيء واحد لم يتغير، هو الرغبة للقتال. لدي شعر أقل في رأسي الآن ولكن الرغبة لا زالت نفسها".

وتابع "أعرف من هو هذا النادي. لست هنا للراحة والاستمتاع بالحياة في برشلونة. أنا هنا من أجل القتال من أجل مكاني وألعب".

انتقل بصفقة مجانية بعد أن أصبح لاعبًا حرًا منذ مغادرته ساو باولو في أيلول/سبتمبر الفائت، وأشارت تقارير الى أنه سيتقاضى أدنى راتب في تشكيلة الفريق الأول لبرشلونة. سيكون متاحًا للعب في كانون الثاني/يناير، ويستمر عقده حتى حزيران/يونيو.

وتابع البرازيلي المتوج مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف "كنت أفعل كل ما بوسعي مع الرئيس، وأصريت على أنني أريد العودة وأنني أستطيع المساعدة. في النهاية تلقيت مكالمة من تشافي يقول فيها إنه سيعتمد علي إذا أردت المجيء. باقي الامور كانت سهلة جدًا".

قال لابورتا إن تشافي كان يؤيد عودة ألفيش "أخبرت تشافي أن داني متاح ويريد المساعدة. أخبرني أن داني واحد من هؤلاء الأشخاص الذين تحتاجهم دائمًا في فريقك".

وردًا على إمكانية إعادة نجوم أمثال الارجنتيني ليونيل ميسي وأندريس إنييستا، قال لابورتا "لن أقول إن ذلك مستحيلا. إنهما أسطورتان جعلا النادي عظيمًا، ليو وإنييستا لاعبان مذهلان. لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل ولديهما عقود مع أندية أخرى، وعلينا احترامها، لكن لا أحد يعرف ما قد يحصل".

في السياق ذاته، أقر الرئيس التنفيذي للنادي ماتيو أليماني أن برشلونة لن يتمكن على الأرجح من إبرام الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة "الحقيقة هي أنه يمكننا اليوم تسجيل تشافي وجهازه الفني، لكن لم يتبق لنا شيء. في كانون الثاني/يناير سنرى ما إذا كان هناك لاعبون سيغادرون وإذا كان ذلك يتناسب مع احتياجات المدرب".

بعد خمسة مواسم مميزة مع إشبيلية، انتقل ألفيش الى النادي الكاتالوني ولعب معه بين 2008 و2016 محققًا لقب دوري الابطال ثلاث مرات والدوري الاسباني ست مرات.

خاض ألفيش 391 مباراة مع برشلونة وحقق معه 23 هدفًا و23 لقبًا، ويعتبر اللاعب الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم مع 46 لقبًا.

ولكن ألفيش يعود الى فريق لا يشبه أبدًا الذي غادره، إذ يحتل برشلونة المركز التاسع في الليغا على بعد 10 نقاط من غريمه ريال مدريد و11 من المتصدر ريال سوسييداد بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة.

© 2021 AFP