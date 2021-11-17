بنجامان مندي يمثل أمام المحكمة بعد تهمتي اغتصاب إضافيتين

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – مثل الدولي الفرنسي بنجامان مندي، مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، الأربعاء أمام محكمة بريطانية بتهمتي اغتصاب إضافيتين.

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ووجهت الى مندي البالغ 27 عامًا تهم بارتكابه ست جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، بعد إضافة التهمتين الجديدتين الثلاثاء.

ويتهم مندي بارتكاب هذه الجرائم ضد أربع نساء فوق سن 16 عامًا في منزله في برستبري في تشيشير، شمال غرب إنكلترا، بين تشرين الاول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس من هذا العام.

ظهر الفرنسي من مكان احتجازه أمام قضاة في محكمة في مانشستر عبر تقنية الاتصال الفيديو، واقتصر ظهوره للتأكيد على اسمه وتاريخ ميلاده خلال جلسة الاستماع التي استمرت خمس دقائق.

أحالت قاضية المقاطعة مارغريت ماكورماك القضية إلى محكمة في تشيستر، حيث سيخضع لجلسة استماع الخميس.

ولم يتم تقديم أي طلب للإفراج عنه بكفالة وأعيد إلى الحبس الاحتياطي. وتم تحديد موعد المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر آب/أغسطس الفائت. وأعلن ناديه مانشستر سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.

واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وجريمة اغتصاب رابعة في آب/أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير، قبل إضافة أخريين الثلاثاء. كما أنه متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، أيضًا في منزله، في بداية كانون الثاني/يناير الماضي.

ودفع مانشستر سيتي 52 مليون جنيه استرليني (60 مليون يورو) للتعاقد مع مندي عام 2017 بعدما لفت الانظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

لكن مسيرته الكروية تخللتها إصابات، مثل تمزق في الرباط الصليبي في عام 2017، مما أجبره على قضاء المزيد من الوقت في علاج ركبتيه ومشاكل عضلية.

كما كان مندي المتوج مع منتخب بلاده لقب كأس العالم عام 2018 في روسيا، مادة دسمة لوسائل الإعلام البريطانية في خريف عام 2020 عندما تمت مصادرة سيارته لامبورغيني التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف يورو والتي كان يقودها دون رخصة أو تأمين. وقد اعترف بالذنب وفُرضت عليه غرامة تزيد قليلاً عن 1000 يورو.

© 2021 AFP