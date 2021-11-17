تصفيات مونديال 2022: الأرجنتين تبلغ النهائيات برغم تعادلها مع البرازيل

سان خوان (الأرجنتين) (أ ف ب) – ضمنت الأرجنتين تأهلها إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم بعد تعادلها مع ضيفتها البرازيل دون أهداف الثلاثاء، في المرحلة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية.

إعلان اقرأ المزيد

وبرغم التعادل، حجز زملاء الأسطورة ليونيل ميسي بطاقتهم نحو كأس العالم، بعد خسارة منتخبي تشيلي أمام الإكوادور صفر-2 والأوروغواي أمام بوليفيا صفر-3.

وفيما يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة ويلعب الخامس ملحقاً فاصلاً، رفع "ألبي سيليستي" رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق 12 نقطة عن كل من كولومبيا والبيرو والخامسة اللتين لعبتا مباراة أكثر وتتواجهان في الجولة المقبلة، ما يعني ضمانه احتلال احد المراكز الأربعة الأولى.

وتابع المنتخب الأرجنتيني مساره الإيجابي في 2021، بعد احرازه لقب كوبا أميركا على حساب البرازيل في ريو دي جانيرو.

وهذه المرة الثالثة عشرة توالياً تشارك الأرجنتين في كأس العالم، وقد توّجت مرتين في 1978 و1986، علماً انها اخفقت في التصفيات مرة وحيدة عام 1970. وكانت البرازيل أولى المتأهلين عن أميركا الجنوبية بفوزها على كولومبيا 1-صفر الخميس.

© 2021 AFP