"ايه تي بي" الختامية: زفيريف إلى نصف النهائي لملاقاة ديوكوفيتش

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالميًا يحتفل بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش وتأهله إلى الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالميًا إلى الدور نصف النهائي من دورة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في تورينو، بفوزه السهل على البولندي هوبرت هوركاش التاسع بنتيجة 6-2 و6-4 الخميس.

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وضرب زفيريف موعداً في المربع الذهبي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً والذي كان تأهل بتصدره المجموعة الخضراء السبت، في لقاء حاسم للتأهل إلى النهائي.

وحجز زفيريف مقعده باحتلاله للمركز الثاني في المجموعة الحمراء خلف حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف الذي كان تأهل إلى الدور ذاته بفوزه على زفيريف بالذات بعد مباراة ماراتونية 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6) الثلاثاء.

واستفاد الالماني ابن الـ 24 في مباراته الاولى الافتتاحية من انسحاب الايطالي ماتيو بيريتيني في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بعدما كان زفيريف حسم المجموعة الاولى لصالحه 7-6 (9-7) وتقدم في الثانية 1-صفر.

وحسم زفيريف تأهله إلى المربع الذهبي بفوزه على هوركاش (24 عاماً) من دون انتظار نتائج المباراة الاخيرة بين مدفيديف والإيطالي الآخر يانيك سينر المصنف 11 الذي حلّ بدلاً من مواطنه المصاب، حيث باتت المباراة بينهما هذه الأمسية هامشية.

في المقابل، كان هوركاش أمام حتمية الفوز على زفيريف للإبقاء على آماله بالتأهل إلى نصف النهائي في تورينو، بعد خسارته أمام مدفيديف بثلاث مجموعات وثم أمام سينر بمجموعتين، كما كان عليه انتظار أن يفوز الروسي على سينر هذه الأمسية.

والتقى زفيريف وهوركاش للمرة الثانية، حيث كانت الغلبة في الأولى للألماني على الارض الرملية لدورة مدريد للماسترز للألف نقطة في عام 2019، بنتيجة 3-6 و6-4 و6-4.

ويشارك زفيريف للمرة الخامسة توالياً في بطولة "آيه تي بي" للماسترز الختامية، حيث احرز اللقب عام 2018 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر والصربي ديوكوفيتش في طريقه إلى إحراز اللقب، كما وصل إلى الدور نصف النهائي في 2019، قبل أن يخرج من دور المجموعات في العام الماضي.

ومنذ احرازه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الصيف، وفوزه بلقب دورة سينسيناتي، خاض زفيريف الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وخسر أمام ديوكوفيتش بخمس مجموعات، قبل أن يصل إلى ربع نهائي دورة انديان ويلز، ويفوز بلقب دورة فيينا النمسوية ويتأهل إلى نصف نهائي دورة بيرسي الفرنسية.

في المقابل، يشارك هوركاش للمرة الاولى في الماسترز الختامية، علماً انه كان وصل إلى نصف نهائي دورة بيرسي (خسر أمام ديوكوفيتش)، في حين فاز بدورة متز الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي.

كسر زفيريف ارسال منافسه في الشوط الأوّل، ليعود ويحرز ثلاثة أشواط إضافية متقدماً 4-صفر في 10 دقائق فقط، ليرد هوركاش في الشوط الخامس لتصبح النتيجة 5-1.

لكن هوركاش لم يتمكن من مقاومة ضربات منافسه ليقع في أخطاء عدة، ما شرّع الباب أمام المصنف ثالثاً عالمياً لحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-2 في 27 دقيقة.

بدأ البولندي المجموعة الثانية بالفوز بارساله، وقارع الألماني حيث حصل على فرصة كسر ارساله في الشوط الثامن ليتقدم 30-صفر، إلا أن زفيريف أنقذ 4 كرات متتالية ليعادل 4-4.

انهار هوركاش في الشوط التاسع وارتكب 3 أخطاء على ارساله ومنح الأفضلية لمنافسه الذي تألق بارسالاته الساحقة (11)، ليتقدم 5-4 ويرسل للفوز بالمجموعة 6-4 بعد 35 دقيقة وبالتالي بالمباراة.

© 2021 AFP