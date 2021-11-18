بولندا تعتقل حوالى مئة مهاجر ليل الأربعاء الخميس (وزارة الدفاع)

ماكسيم غوتشيك بلتا/ا ف ب

مهاجرون يسعون للعبور إلى بولندا يتلقون الفطور في مخيم قرب معبر بروزغي-كوشنيتسا من الجانب البيلاروسي للحدود بين البلدين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

وارسو (أ ف ب) – اعتقلت قوات الأمن البولندية حوالى مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروس ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية.

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وأفادت الوزارة أن "الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى مئة مهاجر". واتهمت بيلاروس بأنها "أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم" مشيرة إلى أن "محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان".

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضا ليلا في غابة قرب سياج من الاسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروس مع بولندا على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب بيلاروس بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

وترفض وارسو وكذلك دولتان أوروبيتان أخريان مجاورتان لبيلاروس هما ليتوانيا ولاتفيا استقبال هؤلاء المهاجرين.

© 2021 AFP